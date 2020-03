No los para ni la cuarentena: roban en una casa quinta de Albardón con los dueños adentro

Este lunes sobre la una de la mañana y en plena cuarentena, delincuentes ingresaron a una casa quinta de Albardón ubicada en calle Tucumán y Buenos Aires -frente al Club Sport Argentino- y, a pesar de que los propietarios se hallaban en el lugar, entraron a la propiedad y se llevaron dos bombas de agua valuadas en más de 20 mil pesos.

Según informaron fuentes allegadas al hecho, al escuchar un extraño ruido, el matrimonio que se encontraba despierto salió de la vivienda para saber de qué se trataba, rondó por el lugar pero no notó ninguna irregularidad con la poca luz que había y se volvió a meter. Sin saberlo, los delincuentes ya habían perpetrado el golpe y fue cuestión de horas para que las víctimas se enteraran.

"Llamamos a la Policía e hicimos la denuncia en la Comisaría 18. Pensábamos que se habían llevado una sola bomba, la que usamos para regar pero luego notamos que nos faltaba la bomba de una pileta que ni siquiera se estrena", indicó la damnificada y dueña de un complejo de cabañas que se sitúa ahí mismo.

"A esa pileta la colocamos la semana pasada, no se había usado por todo lo que pasó y ya se robaron la bomba. Tenemos impotencia porque no podemos estar seguros en nuestra propia casa. Creemos que es alguien que sabía perfectamente dónde estaban las bombas, de lo contrario no habría actuado con tanta pasividad", expresó y agregó: "La bronca es que fue en nuestra propia cara, o peor aún, nos podría haber pasado algo si los encontrábamos antes de que se fueran".

Personal de la Policía Científica llegó hasta el lugar para constatar los daños, mientras que miembros se la seccional con jurisdicción investiga lo sucedido.