Conoce al primer detenido por violar la cuarentena y sus antecedentes

Su nombre es Rafael Orlando Albors Laciar y será recordado como el primer detenido en San Juan, junto a su compañero de trabajo, por violar la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional. Fue apresado este viernes y estaba alcoholizado, encima tenía un pedido de captura y en su planilla prontuarial le figuran cinco procesos penales.

Rafael Orlando Albors Laciar y su amigo y compañero Fernando Axel Di Febo Navarro cayeron detenidos en la mañana de este viernes en Scalabrini Ortiz y lateral Norte de Circunvalación, en Capital, tras una persecución. La Policía lo venía siguiendo desde el barrio Cabot, en Concepción, donde unos policías intentaron detenerlo por un control de rutina y éstos se dieron a la fuga en una camioneta Toyota Hilux.

Ambos fugaron, continuaron por avenida Circunvalación y bajaron por el acceso a Scalabrini Ortiz, lugar en el que fueron encerrados por los móviles policiales. Estaban amanecidos, al parecer estuvieron divirtiéndose toda la noche. De hecho, estaban borrachos. Albors Laciar tenía 1.23 gramos de alcohol en sangre, más del doble de lo permitido, señalaron fuentes judiciales y del Gobierno. Dentro de la cabina tenían dos botellas de bebidas alcohólicas, además llevaban una bolsa de coca y un envoltorio con lo que sería bicarbonato de sodio.

Cuando se pidieron los antecedentes de ambos, saltó que Rafael Orlando Albors Laciar, de 46 años, tenía un pedido de captura de 2013 por los delitos de amenazas y lesiones, según fuentes judiciales. Esa causa se inició en la Seccional 6ta de Rawson y se instruye en el Segundo Juzgado Correccional. No es el único proceso penal en su contra, en su prontuario registra otras tres causas por incumplimiento a los deberes de asistencia familiar, en los años 2002, 2009 y 2012. Esto es comúnmente por no cumplir con la cuota alimentaria para los hijos o no respetar el régimen de visitas, entre otras cosas. También cuenta con otra causa de 2017 por amenazas, afirmaron los voceros oficiales.

Tanto Albors Laciar como Di Febo Navarro fueron alojados en la Seccional 27ma de Rivadavia y quedaron a disposición del Sistema Especial de Flagrancia, donde serán juzgados por violar la prohibición de transitar durante la cuarentena tal cual fijan los artículos 205 y 239 del Código Penal. Fuentes del caso señalaron que horas más tarde se dispuso la prisión domiciliaria para ambos y sigan con la cuarentena hasta que sean citados la próxima semana a los tribunales de Flagrancia. En relación al pedido de captura que pesaba contra Albors Laciar en el Segundo Juzgado Correccional, se conoció que la juez Carolina Parra ordenó que lo licencien y se presente directamente en abril en el juzgado.