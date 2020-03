¿Paranoia por el coronavirus en San Juan? Mirá cuántos llamados recibe el 911 por día

Si bien por el momento no hay una cifra oficial sobre las denuncias contra las personas que viajaron y no respetan la cuarentena, del mismo modo que recién se están efectuando los acuerdos con la Justicia y la Policía para delimitar responsabilidades, las autoridades informaron que por el coronavirus el 911 recibe unos 100 llamados por día.

El titular del CISEM Emanuel Torés sostuvo que las comunicaciones de los sanjuaninos, ya sea para manifestar sus inquietudes o bien para realizar acusaciones anónimas de desobediencia de la cuarentena, representan un 15% del total de los llamados. "Este tema nos ha tomando por sorpresa y evoluciona día a día. Todavía estamos trabajando sobre el procedimiento ante estos casos", indicó.

Hasta ahora, según explicó el funcionario, cuentan con un listado de personas proporcionado por Migraciones que comanda sus acciones. Es decir que si el nombre de una persona denunciada al 911 aparece en ese registro, impulsa la intervención policial. "Constatamos si la persona acusada figura en el listado de los que viajaron a un país de riesgo. Sii es negativo se desestima la llamada y si no, se comunica con Salud, Epidemiología", detalló.

Una vez puesta en conocimiento la cartera sanitaria, se relavan datos de la persona acusada nuevamente y, si vuelve a dar positivo, se procede a la visita el domicilio tanto con personal de Salud Pública como con personal policial. "Allí se la notifica que al violar la cuarentena, está violando los artículos 205 y 202 del Código Penal Argentino", indicó.

Aunque son un centenar los llamados, el funcionario aseguró que no todas son denuncias y muchos de los motivos son parte de una paranoia que crece a medida que el virus avanza en el territorio. "No sólo son denuncias, también porque tiene un resfrío y creen que el vecino ha viajado. Hasta el momento son pocos los casos estamos abordados, solo un par", agregó quien aseguró que la demanda no alteró el funcionamiento del 911.

Por otra parte, señaló que el 107 -que pertenece a Salud- se ha visto desbordado.

Según pudo saber Tiempo de San Juan, este martes por la tarde, autoridades de Salud y de la Policía se reunirán para determinar cómo funcionarán los protocolos dispuestos para las denuncias contra los sanjuaninos que no respetan la cuarentena obligatoria. Aún se desconoce si será Flagrancia o la justicia correccional quien se ocupe de intervenir en los casos extremos, cuando a pesar de las recomendaciones preventivas se viole la ley como ya ha sucedido en otros puntos del país como Capital Federal, donde un sujeto atacó al guardia de seguridad de su edificio para salir y el video que fue registrado por las cámaras.