Muerte de Julieta Viñales: a un mes del comienzo de la pesadilla, suspenden la marcha

Hace un mes comenzó la pesadilla de la familia de Julieta Viñales, la joven que falleció luego de ser operada de las amígdalas, cuando la sanjuanina sufrió un paro cardiorespiratorio y su salud empeoró notablemente hasta encontrar la muerte y por esa razón para este lunes en la tarde estaba programada una marcha para pedir justicia por el caso que investiga a la justicia y tiene en la mira a un médico por mala praxis.

Sin embargo, la movilización fue suspendida dado el contexto que provoco el avance del coronavirus en todo el territorio y las medidas de prevención que se adoptaron en la provincia para prevenir el contagio, como la suspensión de las clases. "Ante la situación por la cual el mundo entero está atravesando, decidimos posponer la marcha de justicia por Julieta porque a pesar de nuestro enorme dolor, somos responsables", indicaron desde la familia.

Mediante un comunicado, los familiares de la adolescente fallecida agregaron: " Al menos todos nosotros, sin ser profesionales médicos, nos cuidamos y preferimos cuidar a los demás. Nuestro pedido de justicia está más firme que nunca pero no queremos ser irresponsables poniendo en riesgo a la población ya que mucha gente quería acompañarnos. Ya bastante irresponsabilidad tenemos con este delincuente y nefasto "médico" que anda suelto por las calles de San Juan. No dejen de viralizar el caso de Julieta para que este caso no quede impune, no queremos que esta lacra siga tocando a más pacientes. Somos realistas y a pesar del dolor no dejaremos de luchar,solo nos acatamos al pedido del Presidente de evitar aglomeraciones y reuniones. No estamos haciendo silencio ,solo respetuosos ante la realidad pero pediremos el mismo respeto para cuando busquemos justicia para Juli".

El último 16 de febrero, Juieta sufrió un paro y por ello su tía Viviana recordó el momento como el inicio de la pasadilla. "Un mes que mi corazón se quebró y 16 días más tarde llorar por tu partida definitiva ... Jamás pensé pasar por esto", expresó.