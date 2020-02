Lo abusó un violador serial sanjuanino en el penal y, ahora, su mujer lo denunció por violencia de género

De victimario a víctima y, ahora, nuevamente como victimario. Ese es el historial criminal de Gonzalo Ferreyra, quien estuvo preso en el penal de Chimbas por dos robos. Cayó en la misma celda que un violador serial, llamado Claudio Gil -condenado por asesinar a seis homosexuales-, por quien fue abusado. Lo denunció a Gil y le dieron seis años de cárcel. Ahora, volvió a estar en el ojo de la Justicia por una denuncia perpetrada por parte de su pareja.

Según contaron fuentes allegadas al caso, Ferreyra fue denunciado el pasado sábado por lesiones leves agravadas por violencia de género. Todo ocurrió luego de que el ahora acusado decidiera irse de la vivienda en la que convivía con su mujer -en Chimbas-, hacia la casa de unos amigos, donde se quedaría a vivir.

La mujer, a quien se prefiere no identificar, fue a buscarlo para decirle que volviera a la vivienda pero el hombre, primero, no quiso salir. Su pareja insistió y Ferreyra decidió salir. Según la presunta víctima, fue en ese momento que salió con gran enojo, comenzaron a discutir, el sospechoso le dijo que ya no quería estar con ella, comenzó con los empujones y terminó golpeándola en sus brazos. La mujer, directamente, se dirigió hacia la Comisaría Para la Mujer y lo denunció por los golpes.

Hasta el momento, no habrían detenido a Ferreyra pero seguramente en lo inmediato procedan a hacerlo. La cuestión está en que se le viene un nuevo proceso judicial y difícilmente le concedan la excarcelación, que posiblemente sea presentada por su defensa -a cargo de Filomena Noriega- si lo llegan a detener, ya que posee antecedentes delictivos.

Debido a esto, desde la defensa alertaron de que de ser llevado nuevamente hacia el Servicio Penitenciario Provincial existe la posibilidad de que se vuelva a cruzar con Claudio Gil, el sujeto que lo abusó en reiteradas ocasiones, cuando compartían celda años atrás.

Sin embargo, lo cierto es que hay una denuncia en su contra por violencia de género, agravante por el que podrían darle una pena que lo alojaría por segunda vez en su vida en el penal de Chimbas. Al no ser atrapado en el momento, deberá someterse a la justicia ordinaria, es decir, que podría esperar el juicio en el penal, si desde Fiscalía piden la prisión preventiva y se la otorgan.