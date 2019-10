Ferreyra, sobre los crímenes de Claudio Gil: "Me dijo que los mató porque no los pudo abusar"

"Estoy más tranquilo, ya fue condenado por lo que me hizo. Se hizo justicia", comienza diciendo Gonzalo Ferreyra, luego de que condenaran por sexta vez a Claudio Gil, conocido por sus asesinatos a homosexuales. Esta vez, lo hallaron culpable -y de hecho el propio Gil lo reconoció- de haber abusado con acceso carnal a Ferreyra, en varias ocasiones en 2016, cuando compartían celda en el Servicio Penitenciario Provincial.

Ferreyra y Gil compartieron celda desde que el ahora víctima ingresó al Penal de Chimbas. "Al principio nos llevábamos bien, teníamos buena relación. Todo cambió cuando a Gil lo condenaron a prisión perpetua por los tres asesinatos -casualmente, tres homosexuales- que había cometido (uno, en La Rioja)", dijo el hombre.

A partir de ese momento, comenzó el calvario para Gonzalo Ferreyra, quien cumplía una condena por una tentativa de hurto, agravado por estar acompañado de menores. "Empezó diciéndome que si no hacía lo que él me pedía, me iba a matar. Me tenía de cachiche todo el tiempo y yo no podía hacer nada porque me causaba miedo. Era un hombre mucho más grande que yo y que me hacía dar miedo", relató.

Tal fue el sometimiento que Claudio Gil lo obligaba a que le practicara sexo oral. Es más, llegó a un punto en que terminó abusando de Ferreyra, accediéndolo carnalmente. El propio damnificado dice que no le decía a los penitenciarios porque tenía miedo, sin embargo su defensora, Filomena Noriega, expresó que sí terminó contándole a los penitenciarios sobre lo sucedido pero que nunca lo llevaron a radicar la denuncia.

Con respecto a los asesinatos que cometió Claudio Gil, por los cuales fue condenado a perpetua, Ferreyra afirmó que Gil le contó que sí fue él quien los mató. "Me dijo que los mató porque no se dejaron que los abusara", sostuvo el denunciante.

Sobre su nueva vida, Ferreyra expresó que ya se encuentra trabajando. Se levanta sobre las 6, todos los días, y se dirige hacia el centro sanjuanino para limpiar vidrios. "No quiero volver más al Penal, lo que se vive ahí no se lo deseó a nadie, quiero hacer las cosas bien para no volver", contó.

¿Cómo sigue el caso? Su defensa, Filomena Noriega, confirmó que le realizarán un juicio al Estado por $500.000 ya que "mi cliente salió con un gran daño moral y psicólogico. Todo lo contrario a lo que rige la Constitución Nacional, la que dice que las cárceles serán para seguridad de los reos y no para castigo", finalizó.