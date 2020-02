Volvía a su casa de trabajar, chocó en el Médano y quedó al borde de la muerte

Un jornalero, identificado como Gustavo Daniel Castro, de 34 años, regresaba a su vivienda en 25 de Mayo, en su moto, luego de una extensa jornada laboral. Iba en su Honda 110 cc por calle Punta del Monte, entre Calle 11 y Calle 10 -de sur a norte-, en Médano de Oro, cuando, por motivos que se desconocen, tuvo un terrible accidente.

Estuvo unos minutos tirado en el suelo hasta que pasó un automovilista, lo vio y, de inmediato, se comunicó con el 911. Rápidamente, llegó una ambulancia que lo trasladó hacia el hospital Rawson ya que aún seguía con vida. Al entrar al nosocomio capitalino, le diagnosticaron fractura de cráneo, por lo que lo dejaron internado en Terapia Intensiva, en gravísimo estado.

El hecho ocurrió sobre las 18 del pasado miércoles. Hasta el lugar también se dirigió un móvil de la subcomisaría de Médano de Oro, quienes intentaron identificarlo pero no tenía su documentación por lo que permaneció algunas horas como NN. La calle en la que tuvo el accidente es de ripio y muy poco transitable, indicaron una alta fuente policial. "No hay vecinos en la zona por lo que no sabemos qué pasó, sólo transitan camiones que salen de las fincas aledañas", agregaron desde la Fuerza.