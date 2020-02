Le rompió la puerta de casa a su ex y destrozó a ladrillazos la moto de la actual pareja de la mujer

Un hecho de gran violencia ocurrió durante la noche del pasado jueves 6 de febrero. Según indicaron fuentes policiales, un hombre, identificado como Jesús Alberto Velázquez, de 27 años, provocó un desastre al llegar y observar que su ex mujer, y madre de su pequeño hijo, no quería que ingresara a su domicilio, ubicado en el barrio Conjunto XIII, en Chimbas.

El hombre había ido a dejar a su hijo de 8 años nuevamente al domicilio de su madre. La ex mujer no quiso que entrara y, primero, destrozó la puerta del fondo de la casa. Luego, comenzó a forcejear y golpear a la actual pareja de su ex, y a esta última la zamarreó y empujó. No conforme con ello, el agresor tomó la moto de la pareja de su ex mujer y comenzó a golpearla con patadas, luego le dio varios ladrillazos hasta que le rompió los plásticos.

La propia víctima se comunicó con el 911 y un patrullero del Comando Radioeléctrico Central llegó hasta el lugar. Lograron detener a Velázquez cuando ya se estaba retirando del domicilio de su ex mujer, sobre las 23:20. Será juzgado por un juzgado correccional por lesiones leves agravadas por ser cometidas en el contexto de violencia de género e intrafamiliar, violación de domicilio y daño simple en perjuicio de E.R.G. y lesiones leves y daño simple en perjuicio de R.A.L., todo concursado bajo las reglas del concurso real. El agresor ya tenía antecedentes de violento contra su ex pareja y la propia víctima había pedido protección policial.