Diputado acusado de violento: Cáceres no quiso ceder su teléfono para peritarlo

Gimena Martinazzo ratificó este jueves a la tarde la denuncia contra su ex pareja, el actual diputado nacional Eduardo Cáceres, por la supuesta golpiza que le propinó el lunes último. Por su parte, el juez Federico Rodríguez notificó al legislador que tiene prohibido acercarse o comunicarse por cualquier medio con la denunciante. La ex funcionaria nacional y dirigente del PRO entregó su celular al magistrado para que vea los mensajes violentos que el diputado le enviaba. Por el contrario, Cáceres se negó a poner a disposición su teléfono móvil para peritarlo, bajo la excusa de que lo necesita para votar en las sesiones.

La causa empezó con algunos tropiezos. La misma Martinazzo, al momento de realizar la denuncia en la Comisaría de la Mujer el miércoles último, hizo expreso pedido de que no intervenga en la investigación la jueza correccional Mónica Lucero –que está de turno en el Tercer Juzgado Correccional- con el argumento que es amiga del diputado Cáceres. La magistrada no se hizo mucho problema, directamente se inhibió y giró las actuaciones al juez Federico Rodríguez del Cuarto Juzgado Correccional.

El juez Rodríguez no tardó en tomar las primeras medidas. De entrada, este mismo jueves notificó al diputado Cáceres que tiene prohibido acercarse a Martinazzo y a sus hijos, a su domicilio particular, el laboral y otros lugares que frecuente, en un radio no menor a 300 metros. También le informó que tiene vedado molestar, perturbar o comunicarse por cualquier motivo con la denunciante, ya sea vía telefónica o a través de redes sociales.

Gimena Martinazzo tampoco perdió tiempo y este jueves se presentó a ratificar y ampliar la denuncia contra Cáceres. Por el lapso de tres horas declaró ante el juez Rodríguez y dio detalles de los supuestos maltratos psicológicos y físicos que sufrió por parte del legislador del PRO. A su salida del juzgado dijo a TIEMPO DE SAN JUAN: “No es la primera vez que hay agresiones. Sí es la primera vez que hubo agresiones físicas fuertes, donde me dejó hematomas y muchas evidencias para mostrar. El día lunes fue el último incidente y el miércoles me pude levantar para ir a declarar. Estábamos en su casa cuando se produjo el hecho, pero no quiero dar más detalles. Todo eso está en la causa”.

También aseguró que, como prueba, entregó su celular para que lo periten y vean los mensajes violentos que le enviaba Cáceres. Distinta fue la actitud del diputado nacional Cáceres. El juez solicitó al legislador que ceda voluntariamente su teléfono móvil, pero éste se negó de forma tajante, explicaron fuentes del caso. Dijo que no puedo entregar su aparato porque lo necesita para votar en las sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, explicaron.

Es probable que en los próximos días citen a declarar a Cáceres. En principio estaría imputado de los delitos de lesiones leves y amenazas en contexto de violencia de género. Y no se lo puede detener porque cuenta con fueros como legislador nacional.