Asqueroso: fue denunciado por violar a su hijastra de 15 años y la hermana menor también lo acusó

Una bomba explotó en el medio de una familia sanjuanina después de que una adolescente de 15 años le confesara a su madre que su padrastro la había violado y, como consecuencia, el sujeto fue detenido y trasladado al Penal de Chimbas mientras se investiga el caso. Como si fuera poco, la hermana más chica de la presunta víctima se quebró y contó que el mismo hombre también la había abusado sexualmente.

Destrozada por lo sucedido, la madre de las menores que habrían atravesado un verdadero calvario en manos del sujeto identificado con las siglas C.R habló con Tiempo de San Juan y, junto a la abogada querellante Ana María Arias, reveló los detalles de la pesadilla que vive junto a sus niñas y sus otros dos hijos varones, los que tuvo con el denunciado. "Mis hijas están muy tristes, les robó lo más importante que es la inocencia, nos arruinó la vida", sostuvo la mujer.

Según contaron las denunciantes, todo comenzó en septiembre de este año cuando la mayor de sus hijas le contó a su mamá que su padrastro la había ultrajado. "En ese entonces me había separado y ella me pidió que no volviera con él. Cuando le pregunté por qué no quería que regresara a la casa, me contó todo", relató la mujer que llevaba una relación de 11 años con el sospechado de lo peor.

Inmediatamente supo la madre, acudió a la Justicia y en el Centro ANIVI radicó la denuncia. Acorde explican, un médico legista constató las lesiones en la menor y tras la Cámara Gesell, la jueza que instruye la causa determinó la detención del acusado. Durante la declaración de la jovencita, su madre se enteró que su marido la había acosado desde que tenía 5 años. "Nunca me di cuenta, a veces actuaba raro, lloraba mucho, pero creía que eran otras razones", manifestó.

Arias explicó que con la causa avanzada, la magistrado que subroga el Segundo Juzgado de Instrucción -Gema Guerrero- solicitó que a la hermana menor de la supuesta víctima, de 13 años, también fuera sometida a la entrevista video grabada, la que finalmente resultó reveladora porque la chiquita también confesó el abuso.

"Los informes de ANIVI y las declaraciones son pruebas contundentes. Las niñas le dicen papá, el caso es aberrante", sostuvo la letrada querellante, que informó que la carátula de la investigación judicial es de "abuso sexual simple contra una menor por varios hechos y abuso sexual agravado, con acceso carnal por ser encargado de la guarda, aprovechando la situación de convivencia y por ser cometido contra menores de 18 años".

El hombre señalado por las menores desmintió sus versiones en las dos oportunidades que tuvo para declarar y por el momento su situación judicial se presenta complicada. "Dijo que eran mentiras, inventó excusas sin fundamentos. Pero las pruebas son claras", aseveró la profesional.

Por su parte, la madre de las nenas no pudo contener el llanto y admitió que la situación en general es difícil de abordar, explicó que por ahora no están teniendo asistencia psicológica y manifestó que espera que haya justicia. "Mis hijos más chicos preguntan por él, porque es su padre, pero no puedo decirles lo que pasó. Es tremendo todo, por eso queremos justicia", cerró.