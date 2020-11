Desconsiderados: detienen a dos sujetos que robaron equipamiento de un centro de salud

Dos sujetos fueron detenidos este sábado tras una investigación policial originada en un robo en el Centro de Salud René Favaloro, ubicado en el Barrio Rivadavia Sur.

Según sostiene el parte policial, los malvivientes violentaron la puerta posterior del mencionado edificio y lograron sustraer dos computadoras todo en un uno (all in one), las cuales están compuestas por el monitor, mouse y teclado de marca hp color blanco, un teclado, dos mouse y un TV Led de 32 pulgadas marca Hitachi color negro, una notebook marca HP color negra y 4 pendrive en cajas, nuevos sin uso.

Al tomar conocimiento de los hechos, personal de la Comisaría 28 empezó a rastrear los elementos robados y completar un allanamiento en la que se encontró una de las computadoras sustraídas: Se procedió a la detención de Carmelo Marinero y Nicolás Bernardi, ambos de 23 años.