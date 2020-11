Salvá habló sobre la muerte del niño: “No tuve una responsabilidad directa en el accidente”

Tras el fallo judicial que lo despegó total y definitivamente de la causa por la muerte del chico Kevin Gabriel Malla en 2013, el empresario Ricardo Salvá habló por primera vez del caso. Se refirió a la resolución que despertó polémica y que hizo pública TIEMPO DE SAN JUAN, afirmando: “siempre sentí que no tuve responsabilidad directa en el accidente, pero lamentablemente se perdió una vida…” También dijo que “entiendo el dolor de la familia del chico. Es doloroso lo que sucedió. No sé qué daría para que esto no hubiese pasado, pero no hay manera de remediar ni volver el tiempo atrás”.

El empresario Ricardo Salvá aclaró que no habló antes por respeto a la familia Malla, pero dijo que se sintió muy atacado y más a partir de este último fallo que lo sobreseyó, pese a que anteriormente había sido condenado.

Es que en septiembre de 2019 fue condenado en el Primer Juzgado Correccional a 3 años de prisión en suspenso y 7 años de inhabilitación por atropellar y matar a ese niño de 10 años, en un accidente ocurrido el 23 de julio de 2013. El accidente sucedió en las calles Nuche y Ameghino, en Capital. Kevin Malla iba en bicicleta y el empresario viajaba en un auto Audi.

El entonces juez provisorio Juan Pablo Ortega consideró, al igual que la fiscal Claudia Salica, que Salvá fue quien ocasionó el siniestro fatal y por eso lo castigó. Su defensa apeló el fallo y, en septiembre último, la Corte anuló la sentencia de primera instancia argumentando que el magistrado hizo una apreciación subjetiva, no actuó imparcialmente y dictaminó sin contar con pruebas suficientes. Así también ordenó que dicte una nueva sentencia. Sin embargo, no se llegó a esto en razón de que el mismo juzgado declaró por prescripta la causa a raíz del tiempo transcurrido. El delito de homicidio culposo tiene una pena máxima de 5 años. Y el último acto procesal interruptivo fue con fecha septiembre de 2014, según fuentes judiciales. Es decir, se vencieron los plazos para juzgarlo y entonces el actual juez del Primer Juzgado Correccional declaró el sobreseimiento total y definitivo para Salvá.

Sobre la resolución judicial, expresó que “la Corte anuló el fallo por falta de pruebas, no por otra cosa. No hace falta ser abogado para ver el expediente y darse cuenta que en realidad no había prueba eficiente para que dictara condena. El juez impugnó testimonios de peritos y se quedó sin pruebas para emitir un fallo. Pero bueno, no quiero hablar del juez ni del abogado querellante. El tema judicial lo manejan los abogados, no sé si hay otras instancias”.

Con respecto a esto último, el abogado Ángel Peña –representante de la familia Malla- presentó este miércoles último un recurso de casación para que se revise el sobreseimiento dictado por el juez correccional Ramón Caballero y no se dé por cerrado el caso.

El empresario señaló que “me hubiese gustado que esto nunca hubiese sucedido. Me he representado la misma situación muchas veces. Y siempre sentí que no tuve una responsabilidad directa en el accidente, pero lamentablemente se perdió una vida. Lo que pasa es que la instrucción policial fue mala”. En su defensa, alegó: “se me apareció (por el chico) de golpe y me invadió el tránsito, dos metros adelante mío. No tuve tiempo de hacer una maniobra para evitar el choque. No soy una persona irresponsable. A parte, iba del trabajo a mi casa, no hacía picadas ni estaba ebrio. Siempre tuve una actitud colaborativa, me quedó en el lugar y me puse a disposición de la justicia”.

Salvá reconoció que sigue preocupado. “No estoy tranquilo. Después de lo que pase, todo te termina dando lo mismo. Es que nadie quiere vivir una desgracia así. Me tildan de empresario como si fuese un monstruo, cuando soy un tipo simple que tuvo un accidente que no se lo deseo a nadie”.

En otra parte, aseguró que se pone en el lugar de la familia de Kevin Malla. “Entiendo el dolor de la familia del chico. Lo siento mucho por ellos, a mí también me hizo muchísimo daño toda esta situación. No es que ya pasó y uno se olvida. Te marca para siempre. No sé qué daría para que esto no hubiese pasado, pero no hay manera de remediar ni volver el tiempo atrás”.