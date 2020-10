Uno por uno: ¿qué dijeron los protagonistas del triángulo amoroso de Rivadavia?

Un tremendo escándalo se armó en el interior del barrio Parque Rivadavia Norte, ubicado en Rivadavia. Es que un hombre, de apellido Rodriguez (29), saltó de un segundo piso hacia el vacío y, por los golpes que presentaba, tuvo que ser trasladado hacia el hospital Rawson.

Los vecinos de la manzana B fueron los que se comunicaron con el 911 y personal policial de la Comisaría 23ª, junto a una ambulancia, cayeron al lugar para ver qué ocurría. Al llegar, se toparon con una personas tirada en el suelo, sin poder moverse por su cuenta, y rodeado de unos 10 vecinos.

Rápidamente, le hicieron los primeros auxilios, lo subieron a una camilla y lo trasladaron hacia el nosocomio capitalino. Los policías comenzaron a entrevistar a los vecinos y fueron ellos quienes alertaron que el muchacho se había caído del segundo piso. Hasta ese momento, los vecinos suponían que se trataba de una caída casual.

Sin embargo, la versión vecinal llamó la atención de los uniformados, quienes subieron hasta el departamento de donde el joven se había arrojado. Lo primero que constataron era la enorme altura de la que se tiró -de unos diez metros- y, segundo, que lo había hecho desde la ventana del hogar, como huyendo de algo. Luego comenzaron a entrevistar a los moradores de la casa y he aquí lo más curioso de todo el episodio.

El primero que habló fue el hombre que vive en ese departamento. Según dijeron en la Fuerza, el muchacho respondió que iba subiendo las escaleras para llegar a su casa y escuchó un fuerte estruendo en la parte trasera del monoblock pero que no fue a ver lo que pasó.

En segundo término, entrevistaron a la pareja de él. La joven afirmó que Rodríguez, efectivamente, se había largado desde la ventana de su casa. Sin embargo, negó haber tenido alguna relación amorosa con el damnificado. Dijo que, en realidad, era amigos y que se arrojó porque se asustó al saber que llegaba su pareja y que, por miedo a represalias, decidió lanzarse hacia el vacío.

El único que contó la verdad fue Rodríguez, quien relató que sí tenía una relación más allá de la amistad con la amistad con la chica y que, para escapar del novio de su amante y que no los pescara in fraganti, no tuvo otra opción que arrojarse. Esa caída le valió quedar internado en el sector de Traumatología. Pese a ello, está fuera de peligro.