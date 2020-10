En Rivadavia: cayó de un segundo piso, ¿escapando del novio de su amante?

Un terrible escándalo ocurrió en uno de los monoblocks del barrio Rivadavia Norte, ubicado en Rivadavia. Según comentaron fuentes policiales, con lo primero que se encontraron fue con un hombre que había caído de un segundo piso, de alrededor de seis metros. De inmediato, debieron trasladados hacia el hospital Rawson.

Sin embargo, cuando los efectivos comenzaron a indagar en el tema, descubrieron una posible historia de infidelidad detrás de esa caída. Es que, al parecer, el damnificado se encontraba teniendo relaciones sexuales con una mujer y, repentinamente, habría llegado la pareja de la mujer.

El damnificado no habría tenido otra que largarse o iba a ser descubierto. Por ello, ante la presión de la amante, el hombre se habría arrojado del segundo piso y tuvo fuertes golpes, los que provocaron que no pudiera levantarse con normalidad. Por ello, llegó una ambulancia y lo llevaron hacia el nosocomio capitalino. Fueron los vecinos los que se comunicaron con el 911. El hecho fue sobre las 13 de este lunes. No trascendió la identidad del hombre pero sí dijeron que tenía unos 30 años.