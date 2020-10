Sin vuelta atrás: confirmaron la condena para el joven que mató a cuchillazos al abuelo Sillero 

La jueza del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, Dra. María Julia Camus, confirmó la condena para el joven de 20 años, que mató con 17, al abuelo Rafael Sillero de 86 años el pasado diciembre de 2016.

El pasado septiembre la magistrada dijo en su veredicto que lo condenaba a 15 años de prisión efectiva por el delito de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Pero la condena no estaba firme. Hace semanas se dieron a conocer los fundamentos del hecho y finalmente se confirmó la sentencia.

Según explicó fuente del Juzgado de Menores, esta situación quedó así porque el abogado defensor no fue a casación para apelar el fallo y fiscalía tampoco lo hizo -a pesar de que pidió 20 años-. Aparentemente, la defensa no contaba con las pruebas suficientes y decidió por no apelar.

La familia que pasó por la misma tragedia

Rafael Sillero fue asesinado un 3 de diciembre de 2016 y cinco meses después -mayo de 2017-, su primo Víctor Sillero (87) y la esposa de este, Florencia Bustos (86) fueron brutalmente asesinados por Sandro Javier Bordón.

Sandro Javier Bordón

Bordón, en 2018 fue condenado a la pena perpetua por este doble homicidio y en 2019 la Corte de Justicia confirmó esta pena. La defensa en aquella ocasión fue a casación, pero la sentencia no fue revertida y la perpetua fue confirmada.

