Cómo está la joven trans que denunció haber sido golpeada y violada

Tras haber denunciado en la Policía que fue violada y golpeada por dos sujetos, fuentes allegadas a la joven trans de 18 años que sufrió una verdadera pesadilla indicaron que aún se encuentra shockeada por lo que vivió y aseguraron que tiene miedo de salir a la calle. Sin embargo, eso no sólo sería perjudicial para su salud física y mental sino también para su economía, ya que dijeron que "si no trabaja, no come".

"No tiene para comer", dijeron los mismos que contaron que la presunta víctima permanece aterrada y teme volver a verle las caras a los atacantes que, si actúan con la impunidad con la que lo hicieron en el ataque, podrían terminar lo que iniciaron. "Tiene miedo de volver a trabajar y encontrarse con esos dos, después de que se hiciera público, tiene miedo que la vayan a buscar", señalaron.

A cuatro días del hecho que habría tristemente protagonizado, desde el entorno de la muchacha ultrajada detallaron que no tiene ánimos ni para salir a comprar y que la crisis económica por la que atraviesa es tan grave que la obliga a tener que retomar la actividad cuanto antes.

Es por eso que desde el sindicato de trabajadoras sexuales -AMMAR- le ofrecieron ayuda con bolsones de mercadería, aunque confesaron que resulta un recurso escaso para los tiempos que se viven. "Su situación es desesperante", agregaron.

Y así como la denunciante se encuentra temerosa, el resto de sus colegas también lo están. Desde AMMAR aseveraron que el miedo se instaló en la comunidad y que se sienten inseguras. "Necesitamos que la Policía encuentre a los culpables y que paguen por ello. Tienen muchas pruebas para dar con ellos, las cámaras de seguridad, los detalles, no sé qué otra cosa pueden necesitar", sostuvo la titular del organismo Mónica Lencinas.

Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, el expediente aún no llegó al Cuarto Juzgado de Instrucción de Diego Sanz ni tampoco a la Fiscalía N° 4, con Ana Lía Larrea al frente. En este último organismo, dependiente del Ministerio Público, podrían ingresar más denuncias de ese tipo -al igual que por la Comisaría de la Mujer-, ya que advirtieron que no es la primera vez que trabajadoras sexuales sanjuaninas atraviesan semejante calvario.