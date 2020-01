Habló el policía sanjuanino acusado de golpear a su ex pareja y de amenazar con arma a su ex suegra

A través de su abogada defensora, Filomena Noriega, el policía sanjuanino acusado de golpear a su ex pareja y amenazar con arma de fuego a su ex suegra, contó su versión de lo sucedido. Se trata de Enzo Guajardo, de 24 años, quien se desempeñaba como agente en la Regional Noroeste.

Según el acusado, respecto a la ex suegra, dijo que esa señora se intromete demasiado en la relación con su hija y en la crianza de sus hijos. Afirma que le pidió que, tras una discusión, no se metiera pero que jamás la amenazo con un arma de fuego. La ex suegra dice que el policía la amenazó con el arma en un "cruce de palabras" que tuvieron.

Por su parte, en referencia a la presunta golpiza que le habría dado a su ex pareja, Guajardo sostuvo que tuvieron una pelea por quién llevaba los hijos al médico. Dice que ella no quería llevarlos pero que igual se quería llevar la movilidad. El acusado le dijo que él llevaba a los niños pero que se iba en la movilidad. En esa disputa, la ex mujer agarró la moto y, previo a irse, tuvo una caída que le provocó unas heridas. Después de eso, lo fue a denunciar por una golpiza, dijo el policía. La ex pareja y madre de sus hijos dice que lo denunció por haberle pegado en medio de una discusión.

Pese a esas dos versiones, la defensa de Guajardo ya solicitó la excarcelación en las dos causas que tiene: por amenazas con arma de fuego contra su ex suegra; y por lesiones leves agravadas por el vínculo contra su ex pareja, la que también pertenece a la Policía de San Juan. Todo sucedió hace unos días en la casa que compartía la pareja en Rawson.