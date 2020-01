Tras la muerte del nene con signos de abuso, la madre: "Que el padre diga la verdad, destrozó al niño"

Con el triste desenlace de la muerte de Ezequiel Cuello, el nene de 4 años con signos de abuso que permaneció internado en estado vegetativo más de un mes, en medio del dolor, la madre -identificada como E.C- realizó un duro descargo contra el acusado de abusar sexualmente de la criatura, nada más y nada menos que su padre, Exequiel Contreras.

Mientras el sujeto en la mira de la Justicia permanece tras las rejas en el Penal de Chimbas, luego de haber guardado silencio frente al juez que investiga la causa, la madre del chiquito que sufrió una severa lesión cerebral a causa de un violento trauma pidió que se sepa la verdad sobre lo que ocurrió, ante los micrófonos de Radio Sarmiento.

"Nunca vi nada raro. Él no era un mal padre, pero me destrozó al niño", sostuvo con crudeza la madre del pequeño que agonizó en la Terapia Intensiva del Hospital Rawson.

Si bien indicó que su pareja y padre del niño fallecido no era una persona violenta, ahora no sabe qué pensar sobre él y sobre lo que realmente ocurrió ese 9 de diciembre, mientras permanecieron solos en su casa de la Villa del Sur, en Chimbas. "Tengo dos hijos más y a los niños nunca les pegó, ni nada, no era violento. No sé qué pensar, todo puede ser", expresó.

Sobre ese día, en el que se ausentó de su casa para llevar a sus otros hijos a un puesto sanitario y en el domicilio quedó Ezequiel bajo el cuidado de Contreras, la mujer indicó: "Cuando yo no estaba, me dijo que se había caído. El nene se tomó el té y se fue a dormir. Cuando fui a buscarlo para que comiera, estaba inconsciente. Es todo lo que se”.

Destrozada por la muerte de su hijo, la joven madre le habló directamente al sospechado de maltrato y violación: "Que me diga la verdad. Yo no estaba ese día. Sólo encontré a mi hijo inconsciente. No pude hablar con él (Contreras) ese día por lo nervios y después lo detuvieron. No lo vi más".

Preocupada por saber el detalle de lo sucedido, la defensa de la madre adelantó que se conformarán en la causa como parte querellante después de que la misma mujer haya estado bajo la lupa de la investigación. Sin embargo, habría elementos suficientes que la alejarían de las sospechas; fue por eso que no quedó detenida tras sus declaraciones ante el juez Guillermo Adárvez.