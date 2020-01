Le hackearon el celular a un político: alertó a todos los sanjuaninos

El ex presidente del Foro de Abogados, Humberto Conti, denunció en las redes sociales que fue parte de una trampa y advirtió a los sanjuaninos sobre la maniobra. Dijo que le hackearon su celular a través de WhatsApp y dio detalles sobre su experiencia, que fue denunciada por él en la Justicia Federal.

Humberto Conti

Esto es lo que difundió Humberto Conti:

“Me hackearon el celular el LUNES 20 DE ENERO. Les comento como fue: Me llegó un mensaje desde el celular de un contacto al que yo conocía pidiéndome que le reenvié un código que me había enviado como mensaje de SMS ...cuando le reenvié el mensaje mi cuenta quedo hackeada y desde ese momento ayer a las 8 de la mañana ya no puedo ingresar a mi cuenta de WHATSAPP y quien la está manejando en este momento envía mensajes como si fuera yo y pide que reenvíen el código...POR FAVOR NO HAGAN ESO y avisen en las redes que no reenvíen ni de la cuenta MIA ni de ninguna otra aun conocida que pida eso...por que ingresan en tu cuenta y roban tus datos....Esta mañana radiqué la denuncia en la un Fiscalía Federal del Dr. Maldonado para que se investigue el hecho... Sds. Humberto Conti”.