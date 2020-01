Fue por un turno al hospital Rawson y, al salir, le habían robado su moto

Una mujer, María Ruíz, debía llevar a su sobrinito porque tenía un turno con un médico en el hospital Rawson. Fue en su moto, marca Keller 110 cc, la estacionó por calle Santa Fe, antes de avenida Rawson -en el estacionamiento de motos-, la dejó al cuidado de un "trapito" e ingresó al nosocomio.

Al salir, sobre las 12:30 de este viernes, fue hacia donde la había estacionado y no se encontraba el rodado. Le preguntó al cuidamotos y le dijo que él no había visto nada. "Me dijo que capaz la robaron en un momento que se fue al baño porque dice que en el tiempo que estuvo cuidando no pasó nada", relató la damnificada.

La moto robada.

De inmediato, la víctima se comunicó con el 911 y, a su vez, con su padre para que los fueran a buscar. Se dirigieron hacia la Comisaría Quinta, donde radicaron la denuncia correspondiente. Al parecer, hay un hotel frente al lugar del hecho pero sus cámaras no vigilan el sector donde se la robaron.

De todos modos, desde la Seccional 5ª le dijeron que iban a averiguar si en esa zona hay otro comercio que posea cámaras de seguridad y que registren esa zona. María también especificó que quien sepa sobre el paradero de la moto -cuyo dominio es A104PJQ-, recibirá recompensa. Ante cualquier información, comunicarse al número de la damnificada: 2644594606 o al 4912340.