Habló una hermana del "Mama-Mama": "Mucha gente habla por hablar y no sabe lo que hay detrás"

Luego de que este medio publicara que el reconocido personaje urbano llamado Miguel Marinero (59), o más conocido como "Mama-Mama", había sufrido un ACV y se encontraba en grave estado en el Hospital Marcial Quiroga, su hermana, Lorena Marinero, cont{o su versión de los hechos. "Miguel nunca fue abandonado, su abuela lo acostumbró a una vida de la que fue imposible recuperarlo", afirmó la mujer.

Según relató Lorena, luego de que muera la madre de Miguel, su abuela materna tuvo la curatela del hombre y fue quien lo crió desde que era niño. Sin embargo, fue una crianza para el olvido ya que "esa abuela era prostituta y alcohólica, llevaba a sus clientes a su casa y hasta hacía prostituir a Miguel con esos hombres y se quedaba con la plata. Nunca le interesó la vida de mi hermano y por eso andaba en la calle todo el tiempo", dijo.

Siguiendo con su palabra, Lorena afirmó que Miguel tiene una historia muy triste de vida y que "mucha gente hablar por hablar y no saben todo lo que hay detrás. El error fue de la Justicia de darle la curatela a esa abuela. Vivía de la plata que sacaba prostituyendo a Miguel y también del dinero que le daba mi padre".

Sobre el estado de abandono del personaje urbano, su hermana -por parte de padre- contó que en realidad Miguel nunca fue abandonado: "Yo me lo traje a vivir a mi casa durante mucho tiempo pero él ya tenía un estilo de vida que no era propio de una familia. Andaba todo el día en la calle, había días que no volvía. Lo querías tener encerrado y, en un momento que te descuidabas, se escapaba. Terminamos resignándonos y terminó volviendo a la calle".

Miguel se encuentra muy grave internado. Está con la mitad del cuerpo paralizado y "tiene una sola vena del cerebro que es la que da el oxígeno y permite que Miguel aún esté vivo. Está sedado, no entiende nada", afirmó Lorena.

Finalmente dijo que detrás de su vida "hay muchas cosas ocultas que nadie sabe pero que él siempre estuvo abandonado no es así. Nosotros, algunos hermanos, estamos padeciendo lo que los grandes hicieron mal con él. Incluso, su hermano Brottier también tuvo la curatela y, en realidad, nunca lo cuidó. Se quedaba con el dinero que le daba mi papá".