A un año de la muerte en Chile de uno de los impulsores del airsoft en San Juan: el triste recuerdo de su amigo

Este jueves 9 de enero, se cumple un año del fallecimiento de Mario Ariel Petta Marinero, uno de los impulsores del airsoft -un deporte similar al paintball, pero que no utiliza pintura y donde las armas son realistas, tanto en la forma de disparar como en el peso y la imagen- en San Juan. Un amigo del hombre, Carlos Moreno, recordó a Mario con un triste posteo.

Concretamente, Moreno escribió: "9 de enero, un día muy triste para mí, un día en el que un amigo del alma, un amigo de la vida se fue para siempre. Hoy hace un año que te fuiste al lado del señor. Cuántas charlas nos quedaron por terminar, cuántas anécdotas y vivencias por contar y vivir, tu espacio quedó vacío para siempre mi hermano no te imaginas lo que te extraño, no hubo día del año que no me acordará de vos. Allí donde estés te mando el más cálido de los abrazos. Mario Ariel Petta marinero que descanses en paz".

Todo ocurrió en una playa de La Serena, en Chile. Su hijo, Tomás, se metió al mar y buscó ir bien adentro, "hasta donde no hiciera pie", había escrito el muchachito en aquel entonces. En un momento, el pequeño no logró hacer pie y tampoco pudo volver a la costa, por lo que le pidió ayuda desesperada a su padre.

Mario fue rápidamente en búsqueda de su hijo pero también quedó atrapado en el mar. Los guadavidas fueron a rescatarlos, los sacaron con vida pero debieron trasladaron hacia una clínica cercana. Los atendieron allí. A Tomás pudieron salvaron pero Petta no resistió y falleció.