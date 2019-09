Bancos sanjuaninos refuerzan la vigilancia para evitar atracos a los clientes

Según argumentaron varios gerentes de la plaza bancaria sanjuanina los retiros de depósitos en dólares por parte de ahorristas registraron un incremento desde el jueves pasado hasta la fecha. Y si bien la corrida del dólar no se presentó como en años anteriores, “si hubo un retiro de dólares por parte del pequeño ahorrista que en sus arcas tienen depósitos de entre 1000 a 3000 dólares” afirmaba el gerente de Superville en otra edición de este diario.

A raíz de este movimiento de ahorristas, fueron varios los bancarios que advirtieron movimientos inusuales en personas que van a las entidades financieras con la intención de averiguar datos e incluso “marcarles el recorrido que hacen, porque aunque no lo crean hay gente que todavía sale contando plata o incluso le cuenta al que tiene alado lo que viene a hacer, es por eso que nosotros hemos decidido reforzar la vigilancia por este tipo de maniobras” sostuvo el gerente de uno de los bancos más reconocidos donde más sanjuaninos acuden.

“En medio de la suba del dólar y del temor de muchas personas por lo que pueda ocurrir con su dinero depositado en los bancos, los ahorristas tienden a guardar el dinero en sus casas, lo que deriva en un serio peligro” sostiene uno de los bancarios consultados, que prefirió brindar la información en off the record “para no preocupar a nuestra gente”.

El sistema utilizado por los delincuentes varía de acuerdo a la institución financiera que se trate. “Ellos siempre van un paso más adelante que nosotros, van estudiando los obstáculos que le ponemos para poder sortearlos, tengamos en cuenta que ellos tienen todo el día para pensar cómo van a hacer para robarle a alguien, en cambio nosotros tenemos otras cosas que tenemos que atender, no podemos estar pendientes de lo que hacen o lo que no, pero si al advertir un mayor movimiento de ahorristas que retiran dinero es lógico que empiecen a planificarse salideras bancarias desde la puerta de los bancos” sostuvo otro de los gerentes consultados; y agregó que “nosotros reforzamos con personal de civil para evitar cualquier inconveniente”.

En San Juan son varios los hechos delictivos donde los malvivientes se llevaron ahorros en dólares. Los más recientes muestran además que nadie esta absorto de que le ocurra un hecho similar. El pasado lunes a una empresaria le robaron 50 mil dólares de su domicilio en Capital. Y lo más extraño fue que nadie utilizó la violencia para hacer desaparecer el dinero. Otro hecho similar le ocurrió a una empleada doméstica donde el pasado miércoles le sustrajeron 53 mil dólares que serían sus ahorros de 15 años de trabajo.

Ante este tipo de hechos desde la división de Robos y Hurtos de la Policía de San Juan agregaron que “existen miles de métodos que utilizan los delincuentes para hacer averiguaciones, hay que poner principal atención en no comentar a nadie e incluso a familiares que uno tiene dinero en la casa, porque es ahí donde también empieza a haber circulación de información hasta que llega a los oídos de algún delincuente”.

Las cifras de un estudio privado realizado por el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Torcuato Di Tella, establece que Argentina en los últimos 12 meses el 33,7% de los hogares fue víctima de al menos un delito. El índice fue calculado con casos hasta abril de 2018, y es un 6,6% mayor al de 2017, pero también es 4,4% superior al último marzo, constituyéndose en el más alto de los últimos 12 meses. Además, el estudio revela que prácticamente la mitad de todos los hechos (49%) fue perpetrado con violencia, lo que significa que el 19% de los hogares fue víctima de al menos un episodio de este tipo.