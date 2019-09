Video: mientras dormía, un delincuente le desvalijó su casa en Rawson

Un terrible atraco sufrió un vecino de la Villa San Pedro, de Rawson. Se trata de Jorge Rocha, de 49 años, quien se encontraba durmiendo en su monoambiente, cuando un delincuente sigilosamente ingresó a su vivienda, tomó un bolso de viaje, lo cargó entero casi desvalijándole la casa.

Según contó el propio damnificado, el delincuente se llevó una notebook, un celular, herramientas varias, dos pares de zapatillas, lentes recetados, cuatro camperas, varias camisas, un rotomartillo, dos amoladoras, un parlante, un reloj y $5.200. En total, el dueño estima que le llevaron un monto superior de $100.000.

Según relató la víctima, el ladrón escaló las rejas -tal cual se ve en el video- descolgó la puerta de una obra en construcción que está delante de su hogar y por allí ingresó al monoambiente. "Habrá estado alrededor de media hora adentro y yo no escuché nada, estaba durmiendo. Igual si me despertaba, capaz que me mataba, si en el video se ve que entra con algo en la mano", dijo Rocha.

Este hecho ocurrió sobre las 5:30 del domingo. Las cámaras del vecino fueron las que grabaron la maniobra. Este video y otro de cuando escapan ya se encuentran en manos de la Policía. El damnificado al levantarse y ver el enorme faltante radicó al denuncia en la Comisaría 24ª. El hombre vive a 7 cuadras de esa dependencia. Ya es la segunda vez que le roban en dos meses: la anterior le llevaron su moto. No descarta que se trate de una posible entrega de algún conocido.