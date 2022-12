La alevosa ejecución a un contadora, todo por una videograbadora

Para ellos no fue una salida más de amigos, o quizás sí, los dos compartían la debilidad por el delito y la vida fácil. Y como ladrones que eran, andaban siempre preparados. No por nada “El Jota” Mercado tomó unas pastillas para ponerse a tono, calzó el revólver 38 en su cintura y partió de su casa en Villa El Pino para buscar a su cumpa, “El Chingolo” Naveda, su vecino desde niño en ese popular barrio sanjuanino de Trinidad, Capital. Salieron a la par como quienes van a demostrar sus buenos oficios, solo que eran las 21 y no iban precisamente a trabajar.