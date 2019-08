Declaró el policía acusado por violencia de género contra reconocida abogada sanjuanina

Después de que la reconocida abogada sanjuanina, Filomena Noriega, denunciara a su ex pareja por violencia de género, el policía de la Federal acusado de agresiones y lesiones se presentó en Tribunales ante el juez del Primer Juzgado Correccional que interviene en la causa y ofreció su versión de los hechos.

Según informó su abogado defensor Leonardo Villalba, el Cabo 1º que permanece excarcelado negó los delitos que se le indilgan y le aseguró al magistrado Juan Pablo Ortega que jamás agredió a la letrada penalista, que sus contactos eran solo por teléfono y que era ella quien lo presionaba y amenazaba constantemente para que volvieran a estar juntos.

“La prueba son los mensajes que le mandaba ella. Todo eso lo vamos a presentar en el juzgado. Ella lo celaba hasta con los familiares y las compañeras de trabajo. Le decía cosas como que `no iba a estar con nadie, si no es con ella’, que `es capaz de hacer cualquier cosa, si no está con ella’ o lo rebajaba diciendo que sin ella no era nadie”, había explicado Villalba en una primera presentación, quien no descarta que su cliente denuncie a la letrada por coacción en base a dichos mensajes.

Además, para demostrar que el efectivo en la mira no estaba situado en el lugar donde se habría producido el ataque, el defensor comentó que ofreció su teléfono celular para constatar su ubicación, al momento que señala Noriega.

El médico legista que revisó a la abogada constató golpes y hematomas en sus brazos y tobillo. Ante este panorama, el juez ordenó que Nieto sea sometido a un tratamiento psicológico, mientras el proceso judicial avanza.

Dónde te podés acercar si sos víctima o sabés de un caso de violencia

Podes acercarte a las oficinas de la Dirección de la Mujer cito en 25 de Mayo 451 (oeste), o bien asesórate al teléfono 4222713 y en cada una de las áreas de tu municipio. También, podes hacerlo gratuitamente en la Línea Rosa 0800 666 6351. En el caso de que se encuentren menores pueden contactarse con la Línea 102. Asimismo se encuentra la Comisaria de la Mujer ubicada Sabatini 298 este, esquina Tucumán, Barrio Edilco, Rawson, el teléfono directo para realizar las denuncias, es el 4281589.