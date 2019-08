El asesino de Yamila abreviará el juicio y quizás jamás se sepa qué hizo con los brazos

Puede que nunca se sepa dónde están los brazos de Yamila Pérez y si alguien más participó en su asesinato. Evaristo Molina, el principal y único acusado de matarla a cuchillazos y descuartizar su cuerpo, no quiere ir al juicio oral y público previsto para octubre próximo. Su intención es abreviar el proceso judicial y directamente acordar la pena que ya tiene asegurada por el brutal crimen que conmovió a la provincia en junio del año pasado.

La decisión está tomada al menos por ahora y el abogado Faustino Gélvez, su defensor, ya adelantó al tribunal de la Sala III de la Cámara en lo Penal y Correccional que propondrá el juicio abreviado. La cuestión ahora es llegar a un acuerdo con el fiscal que intervenga, que puede ser José Eduardo Mallea o Daniel Galvani, en relación a la calificación y la posible condena. Otro dato es que el jubilado cuenta ya con 70 años y, una vez dictada la sentencia, podría pedir la prisión domiciliaria, aunque lo más seguro es que se la nieguen dada la característica del delito, explicaron en la fuente judiciales.

La acusación contra Evaristo Molina es por el delito de homicidio doblemente agravado por la alevosía y violencia de género, que tiene una pena de prisión o reclusión perpetua. El crimen ocurrido el 16 de junio de 2018 fue brutal. El jubilado mató a Yamila Pérez de 8 cuchillazos, le arrancó el rostro para que no la identificaran y seccionó sus brazos –los cuales no aparecen- para después abandonar su cuerpo en un descampado cercano a calle Luna y callejón Muñoz, en Chimbas. El mismo confesó el asesinato, pero no dio detalles. Ambos se conocían porque ella vivía en el Bº Cabot y él en el Costa Canal, en la zona capitalina de Concepción. La joven de 25 años supuestamente ofrecía sus servicios sexuales a Molina a cambio de dinero.

En tribunales explicaron que es muy difícil que, en el probable caso de que lleguen a un acuerdo con el fiscal, se cambie la calificación de homicidio doblemente agravado. A lo sumo, lo que podrían especular o pretender Molina y su defensa es que la condena sea de prisión perpetua y no de reclusión perpetua. Que sea prisión puede darle la posibilidad de acceder a ciertos beneficios durante el cumplimiento de su condena, como el trabajar o las salidas transitorias cuando purgue más de la mitad de la pena, señalaron.

Fuentes ligadas al caso aseguraron que lo que Molina busca en realidad con el juicio abreviado, es no exponerse al juicio oral y público. Le teme al escarnio público, dijo una fuente judicial, dado que sabe que el caso fue conmocionaste y su nombre y su rostro volverá a estar en todos los medios de comunicación. La condena la tiene asegura, ahora falta saber si el fiscal llega a un acuerdo como pretende la defensa y la pena. De concretarse, Molina se llevará consigo parte de la verdad entorno al caso, con ello también no despejará la duda sobre si alguien más participó en el asesinato y principalmente puede que nunca revelé qué hizo con los brazos de la joven.

Dónde te podés acercar si sos víctima o sabés de un caso de violencia

Podes acercarte a las oficinas de la Dirección de la Mujer cito en 25 de Mayo 451 (oeste), o bien asesórate al teléfono 4222713 y en cada una de las áreas de tu municipio. También, podes hacerlo gratuitamente en la Línea Rosa 0800 666 6351. En el caso de que se encuentren menores pueden contactarse con la Línea 102. Asimismo se encuentra la Comisaria de la Mujer ubicada Sabatini 298 este, esquina Tucumán, Barrio Edilco, Rawson, el teléfono directo para realizar las denuncias, es el 4281589.