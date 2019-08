Jubilada rehén: “El ladrón me decía que si entraba la policía me mataba”

El duro testimonio de la mujer relata los momentos de tensión que vivió esta madrugada cuando se levantó por ruidos y se encontró con un ladrón frente a frente. “Me pedía plata y drogas; y cuando llegó la policía me dijo que si entraban me mataba”.

Durante la madrugada de este viernes un delincuente tomó de rehén a una jubilada de 77 años que dormía tranquila en su vivienda del barrio Kennedy en Santa Lucía. El delincuente ingresó por los techos rompiendo dos ventanas y forzando una reja para poder entrar. Lo que produjo mucho ruido y alertó a los vecinos. Estos llamaron inmediatamente a la policía que no tardó en llegar mientras la mujer y el delincuente estaban encerrados en la vivienda.

“Me dijo si te quedas tranquilita y me das los teléfonos no te voy a hacer nada, era un muchacho joven y me pedía además plata y drogas” sostuvo la jubilada a Tiempo de San Juan. Y agregó que “el ladrón ha entrado por el fondo, ha roto dos ventanas, una con la tela mosquitera y ahí se ha metido, cuando yo sentí los vidrios en el suelo dije es aquí y me levante y ya lo tenía de frente” afirmó.

Mientras todo esto sucedía, los efectivos policiales ya estaban afuera de la casa analizando el accionar a seguir. “Ellos escucharon que el ladrón decía que si la policía entraba, me mataba, por eso llamaron al grupo Geras” agregó la mujer de apellido Nievas y dijo que “yo me maneje con toda la tranquilidad del mundo, por eso cuando me dejo salir, los policías pudieron entrar y apresarlo”.

La mujer vive sola en una vivienda del barrio Kennedy, donde además funciona un taller metalúrgico. Además hay que remarcar que antes de que llegara la policía, el ladrón que fue identificado como Ángel Rodríguez, se dedicó a revisar por completo la vivienda. En ese ínterin rompió un televisor y otros elementos de valor de la jubilada.

Por suerte el hecho terminó sin heridos, solo algunos elementos rotos y con Rodríguez detenido en sede policial aguardando el accionar de la Justicia.