Detuvieron al "Loco de los Dispensers": estafaba vendiendo bidones de una empresa a la que no pertenecía

El pasado lunes 12 de agosto detuvieron a un sujeto, identificado como Ariel Podetti, de 35 años, de su domicilio, ubicado por calle Rastreador Calivar, entre calle Rivadavia y av. Ignacio de la Roza, en Rivadavia. Según fuentes policiales, el hombre estuvo trabajando para la empresa vendedora de agua potable en bidones y dispensers "Santa Clara Aguas Tratadas S.R.L", durante tres meses -período de prueba- pero luego la firma decidió no renovarle contrato.

Podetti nunca devolvió la ropa de trabajo y algunos bidones. Por lo que, en una camioneta Fiat Fiorino, siguió yendo a los clientes como si aún continuaba trabajando en esa firma. ¿Qué hacía? Vestido con la ropa de la empresa, sacaba los bidones y dispensers de los compradores con la excusa de que se los arreglaría o que luego les suministraría más agua envasada pero nunca más volvía. Es más, les entregaba recibos falsos como comprobante, indicaron en la Fuerza.

Esta situación fue denunciada por los clientes y el personal de Brigada de Investigaciones de la Comisaría Primera comenzó con las averiguaciones y llegó a que ese sujeto estafaba con el modus operandi anteriormente explicado. El lunes hicieron un allanamiento en su hogar y lo detuvieron. Además, le encontraron seis bidones con la insignia de "Santa Clara Aguas Tratadas S.R.L." y le secuestraron la camioneta con la que iba a los clientes. Quedó a disposición del juzgado de instrucción de turno.

No quedó todo ahí. Durante la tarde del miércoles último, los mismos efectivos allanaron la vivienda de la novia de Podetti, ubicada por calle Tierra del Fuego, en La Bebida, Rivadavia. Según los pesquisas, cuando vio llegar a los efectivos comenzó a decirles que ella no sabía nada de las maniobras fraudulentas de su pareja y no quería brindarles datos del hombre, por lo que procedieron a realizar una requisa en su domicilio. Le encontraron tres bidones más en el patio trasero de la casa. Sin embargo, no fue detenida.