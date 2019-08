Desligaron a la conocida abogada sanjuanina de su causa por estafa

Se trata de la conocida abogada penalista, Filomena Noriega, quien en diciembre de 2018 fue procesada por el juez Benito Ortiz, a cargo del Primer Juzgado de Instrucción, por el delito de estafa. A un presunto cómplice y cliente de la letrada, el conocido narco Marcelo "Manteca" Agüero, también lo procesó por la misma causa.

Este fallo fue apelado por Noriega, quien ya había adelantado que ante un desfavorable dictamen, lo iba a llevar a revisión a la Corte de Justicia. Finalmente, la Sala I de la Cámara Penal, la que hace las veces de Cámara de Apelaciones, decidió dictarle la falta de mérito y, de esta manera, desligarla por completo de la causa. Fue por voto unánime de los tres camaristas: Juan Carlos Caballero Vidal (h), Raúl Iglesias y Silvia Peña Sansó de Ruiz.

Al reconocido narco sanjuanino, "Manteca" Agüero, le bajaron la calificación de estafa a usurpación, ya que "se trataba de un hogar deshabitado", dijo la letrada. De esta manera, el nuevo delito es excarcelable, por lo que su causa pasó al Juzgado Correccional de turno.

Noriega había dicho en aquel entonces que "se trata de una causa civil y me imputan la participación por el hecho de haber realizado los contratos de cesión de derechos por parte de una casa al señor Agüero que era propiedad de él. Agüero se la vende a una persona que no cumplió con el pago. El doctor Ortiz ha entendido que hubo una estafa. Lo cual entendemos que no es así junto con mi abogado y con el abogado de Agüero”. Finalmente, fue desligada de la causa.