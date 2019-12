Portero acusado de acosar a una alumna en Iglesia: ¿por qué no fue detenido?

En los últimos días, una alumna de la Escuela Agrotécnica de Iglesia denunció junto a sus padres en la Comisaría 22º que el portero del establecimiento educativo le había faltado el respeto y se le insinuó mientras realizaba sus tareas. Por esto, los efectivos policiales le labraron una contravención al sujeto mayor de edad que no quedó detenido, pero sí fue separado de su cargo y se le abrió un sumario administrativo por parte del Ministerio de Educación.

Fuentes judiciales explicaron a Tiempo de San Juan que el caso no llegó a la justicia penal porque en el relato de la adolescente se supo que no había existido tocamiento ni principio de abuso sexual, más bien se trató de una especie de acoso. Es por esa razón que al acusado solo se le realizó un acta en la dependencia policial. En un principio y según las primeras informaciones, se hablaba de abuso sexual pero desde la Segunda Circunscripción Judicial aclararon el tema y detallaron por qué el incidente no fue más lejos.

"Le dijo algunas cosas fuera de lugar y le guiñó el ojo", sostuvieron fuentes allegadas al caso y por ese motivo el hecho no pasó a mayores. Dado que se trata de una persona que se encontraba en su lugar de trabajo y que por su rol no debía dirigirse de esa manera ante la menor, las autoridades de Educación decidieron suspenderlo del cargo.

Según informaron desde la cartera, el acosador tenía una corta trayectoria como encargado de la limpieza y del mantenimiento de la institución educativa. Además, Mónica Gutiérrez -directora de Gabinetes- dijeron que en los próximos días resolverían su situación laboral.