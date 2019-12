¿Qué pasará con el "manoseador" de Capital?

Durante la mañana de este viernes, vecinos capitalinos atraparon a un sujeto cuando escapaba, luego de atacar sexualmente a una mujer que estaba ingresando a su domicilio, en la zona de calle Urquiza y avenida Libertador, en Desamparados, Capital. Desde la Policía prefirieron preservar su identidad ya que se trata de un delito sexual, sólo trascendió que tiene 29 años y que suele merodear esa zona.

Según indicaron fuentes policiales, el "manoseador" continúa detenido en los calabozos de la Comisaría Cuarta. Será analizado por un médico legista quien determinará si presenta "alguna anomalía psicológica". De presentar alguna, posiblemente sea trasladado hacia el sector de Psiquatría del Hospital Marcial Quiroga.

Además, desde la Fuerza dijeron que no lo ubican al hombre y que no tenía antecedentes de abusos en esa dependencia policial, pese a que los vecinos de la zona afirmaron que no es la primera vez que ese sujeto lleva adelante un ataque de semejante magnitud.

Como se dijo anteriormente, el hecho se produjo en una zona muy concurrida de Capital y donde hay cámaras de seguridad. Por ende, serán analizadas por los uniformados y serán clave para saber si hubo un ataque sexual a la mujer o si es inocente.