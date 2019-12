Sospechado por malversación de fondos, el ex intendente de Angaco fue indagado por el juez

Este martes, bien temprano, el ex intendente de Angaco José Castro se presentó ante el juez del Quinto Juzgado de Instrucción para la declaración indagatoria por la causa penal que lo investiga por malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes como funcionario público y abuso de autoridad. Según informaron fuentes judiciales, el denunciado por el Concejo Deliberante se abstuvo a declarar y se marchó.

Al cabo de media hora, el ex jefe comunal salió del despacho del juez Benedicto Correa y aseguró ante la prensa que es inocente y que es una víctima de la persecución política de los miembros del Concejo. "Quien les habla es inocente y va a aportar a la justicia todos los requerimientos que necesarios. La acusación viene por parte de concejales desde hace dos años que estaban en contra de nuestra gestión política", expresó y agregó:

A pesar del pedido de detención que realizó la fiscal Claudia Salica, como medida preventiva mientras la investigación judicial se desarrolla, Castro permanece en libertad después de que el magistrado que instruye el caso le concediera la eximición de prisión.

El escándalo estalló luego de que los ediles denunciaran al ex intendente de forma unánime por uso indebido de maquinaria municipal en un terreno situado en Chimbas y de operarios que trabajan para el municipio de Angaco en una obra privada. La denuncia en comisaría fue impulsada por el concejal José Risueño, jefe comunal del PJ, quien aseguró que constató personalmente el hecho.

Los ediles decidieron suspender a Castro de su cargo, pero al día siguiente el Juzgado Contencioso Administrativo le dio la razón al jefe comunal tras una medida de amparo que presentó y lo restituyó, en medio de un largo historial de polémicas entre el Ejecutivo y el Concejo.

“El camino era el correcto, ahora si la Justicia no lo entiende así y se demora en denuncias como la del combustible y para colmo que se pierden dos años, igual con la del secadero que no pasó absolutamente nada, entonces los concejales tendríamos que cerrar el Concejo porque vemos que no hay forma de controlarlo al intendente si la Justicia actúa de esa forma”, había manifestado Risueño luego de denunciarlo.