Pudo ser una tragedia: una pared se cayó encima de un nene en Santa Lucía

En horas de la tarde del lunes, momentos desesperantes se vivieron en el asentamiento Pedro Echagüe de Santa Lucía, donde una pared se derrumbó encima de un nene de 4 años que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, a causa de las heridas que sufrió.

Según trascendió, fue su mamá quien acudió al rescate de su hijo en primera instancia y pidió auxilio a los vecinos del lugar, que inmediatamente asistieron a la familia desesperada.

Si bien el hecho pudo ser una tragedia, la pared que se cayó sobre el pequeño era de adobe y no de material por lo que el accidente no tuvo mayores consecuencia. No obstante, el estado de salud del chiquito es reservado pues presenta traumatismo de cráneo y politraumatismos en el cuerpo.

Hasta hoy, el damnificado permanece internado en el centro de salud a la espera de una evolución favorable.