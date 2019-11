Tatuador sanjuanino acusado de "sextorsión": "No me burlo de la Justicia, ellos se ríen de mí"

Actualmente, en La Rioja se está llevando a cabo un juicio contra un conocido tatuador sanjuanino. Se trata de Patricio Pioli, quien fue acusado por su ex pareja, oriunda de aquella provincia, por divulgar imágenes y videos de contenido sexual por distintas plataformas digitales de esa mujer, identificada como Paula Sánchez Frega.

Ya se llevó a cabo la primera audiencia, en la que declaró la víctima ratificando la acusación contra Pioli, tal como lo había hecho en las instancias anteriores. En el medio del juicio, el juez entendió que el tatuador quiso ir a San Juan ya que comenzaba la Convención Internacional de Tatuadores, que tenía al acusado como organizador. Al enterarse el juez Chamio -quien impartirá justicia en el caso- decidió imponerle la prisión domiciliaria hasta tanto no se revuelva su acusación. El magistrado lo hizo con la intención de que no se mueva de la provincia en donde lo están acusando.

En un primer momento, el magistrado entendió que Patricio Pioli se había estado burlando de la Justicia al irse de La Rioja. Sin embargo tanto su abogado defensor, Matias Cucco, como el propio artista acusado, salieron a aclarar que Pioli no había escapado de la Justicia sino que debió venir a trabajar a San Juan ya que era uno de los organizadores de la prestigiosa convención.

"Patricio Pioli hoy está bajo la modalidad de prisión domiciliaria por asistir a trabajar. Hace un año viene organizando la sexta Convención Internacional de Tatuajes. Medio que le permite subsistir y progresar como artista. Cada vez que fue citado por la Justicia se presentó, jamás impidió o entorpeció la investigación", escribió la defensa en Facebook.

Por su parte, el artista acusado habló sobre la "burla" hacia la Justicia: "Yo no me burlo de la justicia, siempre que se me llamó estuve ahí presente. Si mi video les molestó no es problema mío, me río de mi propia desgracia y me lo tomo con humor porque soy inocente, no me río de la justicia, la justicia se ríe mí. Esto es corrupción".