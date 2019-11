Qué dice el ambiente automovilístico de San Juan sobre la trata de persona de promotoras vip en las carreras

Agentes del Policía Federal el pasado fin de semana allanó en plena carrera el autódromo Juan Manuel Fangio en Rosario. El operativo tenía como objetivo comprobar si había trata de personas con promotoras de las distintas categorías del automovilismo. Los uniformados detuvieron a dos miembros de una agencia de promotoras, quienes resultarían ser los encargados de realizar la transacción de sexo pago con las modelos y los clientes en el lugar.

TIEMPO DE SAN JUAN consultó sobre el tema a pilotos y dirigentes locales que participan en las principales categorías en la Argentina. La mayoría dijo que tenía un absoluto desconocimiento sobre el hecho y negaron que las divisiones donde participan suceda lo mismo.

Facundo Della Motta compite en el Turismo Carretera. El piloto dijo no estar al tanto sobre lo sucedido el domingo pasado: "Participo en otra categoría. Desconozco el caso y lo que ocurrió en Rosario”. El titular de la Asociación Sanjuanina de Volantes, Ricardo Meritello, se disculpó y no emitió una opinón al respecto.

Lo mismo se replicó con Fabián Flaqué y Ariel Persia. El primero corre en el Top Race: "No estoy en esa categoría. Solamente me enteré lo que difundieron los medios. No tengo ni idea que pasó”. El segundo es el flamante campeón del Top Race Junior: “No estuve en Rosario sino en Concordia. Con respecto a lo sucedido no estaba enterado de nada”.

Lo que estuvieron presentes en la polémica carrera en el autódromo Juan Manuel Fangio fueron los hermanos Facundo y Diego Leanez. Este último comentó lo sucedido en Rosario: “Nos sorprendió. Nos bajamos del auto y no podíamos salir del parque al momento que llegó la Policía Federal. Luego, nos enteramos lo sucedido cuando el operativo culminó. En nuestro caso no nos manejamos con promotoras. Es por eso que no estábamos al tanto de la situación”.

Diego continuó: “Durante todo el proceso, trabajamos normal cargando los autos y desarmando los equipos para retornar a San Juan. Al parecer era una investigación hace más de un año y la agencia de las promotoras está en varias categorías”.

Es importante señalar que la investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigación sobre Trata de Personas de la Policía Federal a cargo las órdenes del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Franco Picardi con el apoyo de la PROTEX -el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de trata de personas- con los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano. Hasta el momento hay dos detenidos. Uno bajo el seudónimo “El Viejo”; dueño de la concesionaria más importante en Pilar, quien operaba desde lejos. La segunda, es “La Mamu", la encargada de concretar las transacciones.