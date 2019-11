Los confundieron con motochorros y eran inocentes: zafaron de ir presos por 3 años

Dos hermanos que fueron acusados de haber arrebatado un celular estuvieron presos durante nueve días y estuvieron a punto de ser condenados a tres años de prisión, cuando eran inocentes, pero un juez de Flagrancia los absolvió y zafaron de quedar tras las rejas injustamente.

Todo comenzó, según detalló la madre de Alex Alejandro y Cristian Cayetano Montaña, el 7 de noviembre cuando los jóvenes fueron detenidos en un control vehicular porque no contaban con todos los papeles del rodado y fueron trasladados a la Comisaría 5ta. Sin embargo, con el correr de las horas, supieron que continuaban privados de la libertad porque habían sido acusados de robar un celular en el Barrio Kennedy.

Los funcionarios de Flagrancia que intervinieron, acorde a los datos que proporcionó la mujer, fueron Virginia Branca y Mariano Carrera, quienes sostenían que los hermanos de 20 y 19 habían concretado el delito por el que afrontaban al menos tres años de pena.

Pese a la denuncia que pesaba sobre sus hombros, los abogados José Luis Guidet Montilla y Alejandro Oliver Montilla que sumieron la defensa de los muchachos lograron demostrar a través de las cámaras de CISEM que mientras el arrebato se producía ellos ya estaban detenidos en la sede policial, además de que no habían pasado por esa zona de Santa Lucía, ya que volvían de la Villa Morrone de Chimbas.

"El 911 recibe el aviso del robo cuando ellos ya estaban en detenidos. Aparte se denunciaba a motochorros a bordo de una moto 150cc marca Zanella y la moto de mi cliente es una 110cc marca Guerrero", explicó Guidet.

"Lo raro fue que a ellos los detienen por falta de documentación y cuando llegan a la comisaría no me explico cómo el caso pasó a Flagrancia, la acusación era un injusticia total", sostuvo la madre todavía indignada y agregó: "Esto agradecida al trabajo de los abogados porque si no fuera por ellos, mis hijos estarían ahora en la cárcel. Igual quién responde por los días que estuvieron encerrados. Nadie".

Finalmente, el juez Ricardo Grossi Graffigna los absolvió de robo simple y ordenó la inmediata liberación de los Montaña.