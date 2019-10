Después de la polémica, mirá a donde se fue de vacaciones el rugbier que golpeó a su hija

El ex rugbier Juan José “El Caballo” La Plata fue procesado el pasado miércoles por el juez Juan Pablo Ortega, a cargo del Pirmer Juzgado en lo Correcional, quien resolvió determinar mencionada medida sin prisión preventiva por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo al hombre acusado de propinarle una paliza con un cinto a su hija de 13 años. Además dentro del paquete de medidas judiciales, el letrado le trabó un embargo de 7 mil pesos.

Lo cual determina que si bien está procesado no necesariamente el acusado tiene que permanecer en el país. La única forma que suceda esto es cuando la persona investigada tenga un pedido de captura, lo que no estaría sucediendo en el caso de La Plata. Sin embargo, una foto publicada por el entorno del rugbier volvió a desatar la polémica. Hoy se supo que el médico y ex rugbier viajó en las últimas horas junto a su novia a Cartagena de Indias, Colombia, pese a que no presentó el certificado psicológico requerido. La foto fue publicada por la joven en su instagram profesional.

Las vacaciones del sujeto considerado un violento llegaron después de permanecer casi una semana en el Penal de Chimbas. La razón por la cual estuvo como reo fue porque el sujeto se ensayó con su hija. Los motivos según la resolución judicial De la Plata, fueron por haberle encontrado mensajes y fotos en el teléfono celular de su hija donde se la veía con poca ropa y que, además del castigo físico, le impartió la prohibición de un viaje a Buenos Aires. Esta es la foto que desató el enojo en la polémica.