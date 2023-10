Maestra de manejo y ahora la primera chofer de ambulancia: la sanjuanina que luchó 17 años para cumplir su sueño

El 1 de septiembre cumplió el sueño por el que luchó 17 años. Su primer día como chofer de ambulancia fue para el Hospital General Julieta Lanteri. Y lo empezó con todo, ese mismo día tuvo que salir de urgencia a la búsqueda de un paciente. Además de la prensa, a Patricia le escribió muchísima gente que no conoce. Sus redes explotaron de mensajes y muchos de ellos de mujeres: "Me mandaron mensajes muchas mujeres felicitándome, pero también diciéndome que no baje los brazos y que siga batallando por ellas que están sin trabajo. Fueron 17 años luchando para alcanzar este logro".