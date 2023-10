La sanjuanina que inició haciendo maicenitas y hoy conquista paladares con sus dulces y conservas

Junto con su marido, la sanjuanina Ana Teresa Gabriele tiene prácticamente una asistencia perfecta en las distintas ferias de emprendedores y agroproductivas que se realizan en San Juan. Y no es para menos, debido a que lleva 14 años dedicada a la elaboración de dulces y conservas, que mantienen un sello distintivo y un sabor que encanta a cualquier paladar.

Personajes sanjuaninos Artesana, ciclista, abuela y ex niñera: conocé a Moni, la Reina del Adulto Mayor

Si bien calcula que la dedicación al 100% de su emprendimiento “Dulce Ana” se dio sobre el 2009, desde antes se dedicaba a la elaboración de productos comestibles para vender. “Comencé haciendo maicenitas y panificación. Un día el señor que trabajaba conmigo me preguntó si no tenía otra cosa para vender. En ese momento tenía tres clases de dulce, de durazno, tomate y damasco, y con eso comencé”, recuerda Ana.

No pasó mucho tiempo para que la sanjuanina buscara la forma de ampliar sus propuestas, para que todos sus potenciales clientes tuvieran más de una opción para elegir. Y así, el incipiente negocio que comenzó con tres dulces y algunas panificaciones dulces, creció de manera exponencial.

DSC08256.JPG

“Tengo gallina y conejo al escabeche, berenjena al escabeche y con pimiento, anti pasto, pasta de alcauciles, de aceituna, ajíes picantes, suaves, durazno en almíbar, toda variedad de dulces y aceituna rellena en almíbar, además de salsas y otras cosas”, repasa Ana. Entre la diversidad de dulces que ofrece se pueden encontrar los tradicionales como damasco, pera, jalea de membrillo, naranja, pasando por quinotos, naranja amarga, sandía, entre otros.

Un detalle no menor que hace a la distinción de cada preparación que realiza Ana es que se conecta con sus raíces y antepasados a la hora de cocinar, ya que utiliza las recetas de su madre, y todo lo que ella le enseñó lo vuelca en cada preparación. Además, si será inquieta que comenta que todas aquellas recetas que no sabe, las saca de libros y le pone su impronta, las hace a su gusto y sabe que con eso no falla.

DSC08257.JPG

“Tengo mucha clientela, muchos vuelven, me buscan en las ferias o van directamente a mi casa a buscar productos y se terminan llevando más de lo que venían a buscar. Ahí una sabe que está haciendo las cosas bien”, señala Ana, quien espera que “Dulce Ana” no termine nunca enamorando a los gustos de los sanjuaninos.