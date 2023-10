Artesana, ciclista, abuela y ex niñera: conocé a Moni la Reina del Adulto Mayor

La rawsina está muy emocionada y a hora tiene una agenda muy ocupada. "Me cambió la vida, ahora la gente me conoce me saludan y tengo una responsabilidad muy grande", reconoce mientras se prepara para los festejos que tendrá con Munisaga, el electo intendente de Rawson, y Orrego, que asumirá como Gobernador en diciembre.

"Pasé de llevar una rutina diaria tranquila a tener una vida con el cariño de la gente que es impresionante. Me conocen ahora porque he salido en los diarios y en todos los medios, hasta fui a la televisión", dice Moni que hoy divide sus días entre las artesanías, el ciclismo y el centro de jubilados.

Antes de jubilarse, hace tres años, Mónica trabajó toda su vida como niñera y ama de casa. "Siempre trabajé. Me encantan los niños y lo más duro era tener que despedirse cuando crecían", recuerda.

La nueva Reina del Adulto Mayor se anotó en el centro de jubilados para "hacer amistades y no estar solita". Después, en un baile, se le ocurrió anotarse en la elección y ganó como reina del Centro de Jubilados, luego se coronó como Reina de Rawson y ahora es la Reina del Adulto Mayor de toda la provincia.

"Yo me siento joven pero en un cuerpo más de adulto, pero me siento con la misma energía de cuando tenía treinta, me siento igual, quiero hacer las mismas cosas", asegura Moni que es fanática de andar en bici porque el médico no la deja trotar. "Ya cuando tengas mi edad te vas a dar cuenta de que uno se siente igual", sostiene.

Durante la elección que fue en el Camping del Sindicato Empleados de Comercio9 (SEC), llamó la atención la seguridad que Moni mostró en el escenario y el tatuaje de una flor que se le podía ver en el hombro. Al ser consultada dice que no descarta hacerte otro más porque ya tiene tres.

"Ese me lo hice con un vecino que tatuaba hace 20 años. Primero era una mariposa y después le agregué una flor. También tengo un tribal en la cintura y un caballo alado en la espalda. Me gustaría hacerme otro más", reconoce.

El único consejo que Moni tiene para los jóvenes es que se diviertan. "Hay que disfrutar cada momento y esa es la mejor edad para todo. A los jóvenes les diría que hagan deporte que salgan, que se diviertan porque tener 30 es algo maravilloso", cerró.