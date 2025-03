El gran maestro entre el cielo y las sierras de San Juan

Si el apellido Ortiz es reconocido en su Valle Fértil natal, Javier se encargó de enaltecerlo. No solamente por su trabajo como docente de escuela rural , también por el aporte que brindó a cada comunidad donde ejerció y por los caminos que trazó en los alumnos y las instituciones.

Oriundo del departamento serrano, forma parte de ocho hermanos más una hermana por parte de padre. “La docencia me eligió a mí”, contó a este diario. Lo sabía desde muy joven, cuando la profesión se perfilaba para ser la única opción a la que podía aspirar.

Había nacido Emilia del Valle, su hija, y necesitaba mantener a su familia. Por este motivo, comenzó como celador en la escuela de Sierras de Riveros, donde viajó caminando durante un año. Mientras tanto, su auto se convirtió en remis con el propósito de llevar dinero al hogar.

Tiempo después, hace casi 20 años atrás, surgió una propuesta: la Escuela Albergue Marcos Gómez Narváez. No aceptó el primer llamado, que tomó un amigo, pero por varias idas y vueltas, hubo un segundo aviso para Javier. “Me llamaba el cargo”, recordó.

a5a81974-8730-45c4-a9b0-fe457be41984.jpg Ortiz se hizo conocido en el país, cuando se difundió que llegaba a viajar hasta ocho horas arriba de este animal.

El panorama de la institución era otro. No había huellas para vehículos. El ingreso era por mula o caminando. De esa manera, Ortiz se hizo conocido, cuando se difundió que llegaba a viajar hasta ocho horas arriba de este animal. El docente, posteriormente director, no dudó y fue momento de asumir desafíos de toda índole. En cuanto a infraestructura, recordó la construcción de una pileta de 10 mil litros hecha por gran parte de la comunidad de Sierras de Elizondo y acarreando los materiales en burro. También tiene en su memoria la llegada de las telecomunicaciones, como internet y una antena de DirecTV gracias a la ayuda de amigos, algo impensado años atrás.

Ortiz nunca olvidará aquel día que casi se congeló de frío. Acompañado de un grupo de personas, los agarró la llovizna en Portezuelo Colorado y en pleno invierno. Ortiz nunca olvidará aquel día que casi se congeló de frío. Acompañado de un grupo de personas, los agarró la llovizna en Portezuelo Colorado y en pleno invierno.

Además, hubo lugar para actividades recreativas. Entre ellas, se destacan los campeonatos de fútbol para el Día del Estudiante, las carreras de burros en la que participaban los padres de los alumnos y la fiesta de fin de año para agasajar a los egresados, con la participación de artistas jachalleros y riojanos.

9141f472-483e-46c8-9fd0-77efbf35f8a0.jpg

Los trabajos educativos llevaron a la institución a lo más alto. Una gran anécdota de Javier ocurrió en la villa cabecera de San Agustín, cuando fueron convocados a participar en un concurso escolar. “Había temor porque un mal resultado podía hacerles daño a los chicos”, dijo. Por suerte, el mal presentimiento no sucedió y la escuela tuvo excelentes condecoraciones al sacar el primer puesto en los dos niveles de competencia.

Él saca pecho de su trabajo en la localidad vallista: “Visibilicé un lugar escondido y logramos muchísimos proyectos pedagógicos”. Él saca pecho de su trabajo en la localidad vallista: “Visibilicé un lugar escondido y logramos muchísimos proyectos pedagógicos”.

Los logros aumentaron drásticamente. Tras la implementación de varios servicios, alumnos y docentes realizaron un sistema de telemedicina, con el aporte de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Dicho proyecto tuvo una gran repercusión y le permitió ser nominado en los Global Teacher Prize. Su nombre salió en los medios locales y nacionales, pero se sinceró: “No me acuerdo en qué puesto salí”.

De las sierras al cielo y una gran enseñanza

Tras su salida de la escuela vallista, tuvo el llamado de varias escuelas, pero su objetivo era estar cerca de su hijo Juan Cruz, pero “Dios te enfoca para un lado”. La Escuela Miguel Cané, más conocida como la “escuela del cielo” de Bauchazeta, era su próximo destino.

e50d76fe-78a3-4e61-93b5-9c0e326a2ec0.jpg

Una vez más, puso la mejor de las ganas para afrontar otro desafío: “Quiero que los chicos se superen”. Javier no dudó al manifestar que los docentes de escuelas albergues son como padres para los estudiantes. ¿Por qué motivo?: “para los chicos, nosotros somos todo porque ellos depositan toda su confianza en nuestra figura”, confesó. Los educadores no únicamente se encargan del trabajo escolar, si no de observar todas las problemáticas que los alumnos y sus familias padecen a diario.

Por este motivo, reconoció que el trabajo del maestro rural no es para cualquiera, y su gran función y enseñanza aprendida durante su trayectoria es guiar a cada estudiante para superarse y lograr su sueño.