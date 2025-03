Rulo González, un tipazo empapado en música y solidaridad

image.png

Desde su querido barrio Cabo Principal de la Fuerza Aérea Argentina Suboficial Agustín Hugo Montaño, el Rulo -también conocido como Robertito- se animó a repasar sus andadas: “Con 15 años empecé a laburar en una empresa que hacía sonido e iluminación en distintos lugares de la Provincia como Alcatraz y Killer Disco, por nombrar algunos. Y de ahí ya paso por una empresa que organizaba el Videlazo, después con Daniel Barrios, Daniel Artero y hasta el mismo Yeyo, donde junto a otros muchachos armábamos y desarmábamos los instrumentos, sonido y luces”.

image.png Junto a Carlos y Pablo, dos amigos que cosechó en el camino

“También estuve mucho tiempo con Fito González y últimamente llevo un tiempo trabajando con 2C Sistemas de Sonido. Durante todo este tiempo he tenido la posibilidad de conocer a grandes artistas, muchos de ellos del palo del folklore, como Luciano Pereira, Chequeño Palavecino, Soledad, Los Nocheros, Jorge Rojas; y de talla internacional como Dyango”, agregó González, quien confesó que ya cuenta con su propio servicio de luces y muy cerca de sumar el de sonido. Siempre contando con el apoyo de su madre y hermanos, con quien comparte el día a día y también un pequeño almacén familiar.

En cuanto a su lado solidario, Rulo, quien aún mantiene el sueño de formar parte de un grupo de música tropical, expresó: “En el 97 me invitaron desde un merendero que se llamaba ‘Estrella del Sur’, acá en el Lote 32, para organizar una comparsa y le metimos para adelante. La creamos y yo participaba también como percusionista. Salíamos a tocar por todas lados, principalmente en eventos solidarios. Hasta Mendoza llegamos”.

image.png El Rulo González, en tiempos como asistente técnico del Yeyo.

“Después me sumé a la agrupación Los danzantes de la Virgen, en la parroquia de Andacollo en Villa Krause, y ahí estuve unos cuantos años. Y ya entonces fui a la Villa Hipódromo para organizar una nueva comparsa para el merendero ‘La Curvita’. Cuando llega el 2001, con todo el tema de la crisis que pasamos, me invitan del Barrio Güemes para hacer otra comparsa, que también nos permitió sumarnos y organizar movidas solidarias para conseguir mercadería. Eran tiempos de mucha necesidad y nosotros intentábamos dar una mano. Nos llamaban mucho en esa época de Radio del Sur para sumarnos a actividades solidarias y benéficas y nos presentábamos. Ahí estuve hasta el 2018, después paré un tiempo y me volvieron a llamar para ir a Carpintería. También para crear una comparsa en un merendero de la Villa América. Fue una experiencia muy linda, conocí mucha gente buena”, sumó el memorioso Rulo, quien en el reciente Carnaval de Chimbas estuvo encabezando la batucada Fénix de la comparsa Unidos de Villa Paula. Siempre con una sonrisa en la cara y toda su voluntad al servicio de quién le haga falta.