El flautista, tanguero y folklorista que dirige la banda más famosa de San Juan

Con 37 años, Avellá lleva 14 como policía y no entró directamente a la popular banda. "He tenido otros destinos anteriores que me han ido nutriendo también de todo lo que es la seguridad dentro de la Policía. Y bueno, cuando tuve contacto con el jefe anterior, Mario Jesús Riveros era el nombre, él intentó traerme a la banda, así que gracias a él logré llegar acá", dice a Tiempo de San Juan tras llevar la batuta en la presentación dentro de la Escuela Clara Rosa Cortínez. Los grados bajo cero de esa mañana no fueron impedimento para que los músicos de la fuerza lo dieran todo frente a directivos, maestras y alumnos para honrar la Revolución de Mayo, porque lo importante es acompañar a la comunidad donde los llamen, haga frío o calor extremos.

Y la cuestión musical de Avellá ¿dónde nació? Cuenta que desde muy chico descubrió que le gustaba la música, así que desde la secundaria se puso a estudiarla y completó la carrera de intérprete musical, con especialidad en flauta traversa. "Primero fui profe de música y después entré a la policía y después pude complementar las dos pasiones que tengo".

A los 23 años se calzó el uniforme azul y las botas y quedó en la Banda de la Policía de San Juan, con sede en Santa Lucía. "Ese es nuestro trabajo específico. Más allá de que cumplimos funciones de seguridad, nuestro trabajo específico es la banda", aclara. Es decir, que él y todos sus compañeros están en la calle patrullando, si los necesitan para operativos especiales y cosas así, pero el día a día ensayar en la banda.

"Lo que pasa es que somos 43 y en el servicio de banda capaz que vas a encontrar a 38, 37 y los demás están de seguridad. Todos los días tenemos servicios de seguridad, más la guardia que se cubre en base, más otros servicios externos. Así que bueno, siempre está. Parece que está la banda completa, pero hay policías haciendo seguridad", explica.

Hoy personalmente se inclina más por el folklore. Y en las presentaciones públicas, si bien los sanjuaninos y sanjuaninas les piden Avenida de las Camelias y otros clásicos, sorprenden con cualquier canción pegadiza o de moda, desde cumbias a tangos.

"Me gusta el general de la música, todo. Pero armó una banda así personal con compañeros, amigos de otro lado. He tenido bandas, he tenido bandas folklóricas antes de entrar a la Policía, luego de tango también. Y cuando entré a la Policía no ha hecho falta formar bandas porque nosotros mismos nos vamos cubriendo los lugares. Decimos 'che, me hace falta uno de folklore, me hace falta uno de otra cosa', entonces nos vamos juntos cubriendo.

"La música está siempre presente para mí, yo desde los 10 años que estoy con la música, con los instrumentos, así que toda mi familia ya me conoce, mi esposa me conoció así, mi hija está siempre con eso, y bueno, es la vida de un músico en particular, es estar siempre con la música", confiesa.

Marcio ya conoce escenarios en los que ni usa birrete y uniforme. De joven armó grupos con los que se presentaba a tocar en distintos lugares. "He estado con lo folclórico, con tango, con música popular general, incluso nosotros ahora con la banda de música también lo hacemos, hacemos cuarteto, hacemos cumbia, muchos géneros que están fuera de todo lo que es las marchas militares".

La flexibilidad en la banda es propiciada por los superiores y eso permite que se destaquen en cuanto lugar los invitan a hacer su performance. "Gracias a la apertura de los jefes, del jefe de Policía, del jefe de la banda, tenemos la apertura para hacer otros géneros. Eso nos hace muy bien a nosotros y agradecemos porque podemos mostrar otras cosas que no solo es lo militar".

¿Y a la gente cuál es el tema que más le gusta? "Avenida de las Camelias, es lo que siempre piden en todas las escuelas, en todos los actos, siempre están pidiendo eso, más allá de lo que son los himnos y las marchas oficiales, pero todo el mundo quiere Avenida de las Camelias".

Dirigiendo

"Yo estoy ejerciendo como director ya hace 5 años más o menos, llevo 9 años, casi 10 años en la banda y bueno en la Policía de años de antigüedad tengo 14. En este momento estoy ejerciendo como director y también cumplo el rol de músico, soy flautista, pero en este momento el fuerte que estoy cumpliendo es ese", cuenta.

La función de Marcio es más que nada en lo musical, explica, porque él no es el más antiguo o el de mayor jerarquía dentro de la banda, pero en todo lo que respecta a lo musical. La dirección es amplia. Implica otras cosas también como organizar el grupo dentro de los actos, ver qué momentos tiene el evento, el ingreso de banderas, cuándo van los himnos, cuándo va cada marcha, entonces esas cosas también tienen mucho que ver la dirección de esta función.

No cualquiera de los músicos de la banda puede dirigir. "Hay que aprenderlo, yo he hecho cursos de dirección orquestal, yo soy profe de música y aparte también he hecho dirección de coro, entonces es como que hay que ir complementando todas esas cosas". Y agregó que "hay que capacitarse anteriormente justamente para la función".

El grupo es muy unido y lleva con prolijidad cada actuación, destaca. "Son todos muy obedientes, por decirlo así. Todo esto en los ensayos también se refleja, nosotros cada ensayo que tenemos, yo estoy como director, y eso también se va aprendiendo, amalgamarnos con una mirada o con una seña, eso también hay que practicarlo, entonces no es solamente en los servicios, esto trae un ensayo previo día a día".