Romero, en Paren: la (no) relación con Chiqui Tapia; el futuro de dos hoteles emblemáticos; y la "sorpresa" en CABA

Elecciones porteñas Santoro no pudo dar el batacazo que esperaba y dio un breve discurso contra el PRO y la "crueldad"

Romero confirmó que nunca se reunió con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia , pese a que este mantiene un vínculo estrecho con San Juan. “Nunca me reuní con él, aunque sí con el Consejo Federal , donde nos informaron de la Copa País y del Campeonato Argentino de Futsal que se va a desarrollar. Si me tuviera que reunir, desde el punto de vista institucional, lo haría sin ningún problema. Lo importante es que se pueda trabajar en pos del deporte”, dijo.

image.png

Sobre la posibilidad de que la Selección Argentina vuelva a jugar en San Juan, fue claro: “No hemos tenido esa conversación. Me llamó el presidente de Talleres para preguntarme si podían jugar en San Juan porque logísticamente les convenía. El estadio está en condiciones”, aseguró. "Después me llamó y me dijo que en otra oportunidad", contó entre risas.

Otro tema que concentró atención fue el futuro de dos hoteles claves para el turismo provincial: el ex Nogaró (Hotel Provincial) y La Laja.

Respecto al Hotel Provincial, Romero contó que “los antiguos concesionarios decidieron no seguir” y que desde el Ministerio se está trabajando en los informes técnicos, en conjunto con otras áreas como Infraestructura, para evaluar el estado del inmueble.

“Nos sorprendió ver que son muchos los privados de San Juan y de cadenas nacionales interesados”, reveló. Además, confirmó que el Grupo América se retiró del proyecto por “cuestiones económicas”: “Tuvimos muchas reuniones con ellos, respetamos su decisión. La idea es que el hotel no esté cerrado. Pero llamar a licitación no es de un día para otro. El hotel está en buen estado de conservación”, afirmó.

En cuanto al Hotel La Laja, explicó que había “serios problemas administrativos” que impedían avanzar con una nueva concesión. Por eso, el Gobierno decidió activar la expropiación, un proceso que estaba inconcluso. “Se había dictado la ley pero no se había pagado, y eso es un requisito fundamental. Hicimos todos los trámites, reservamos el dinero desde Hacienda y enviamos el expediente a Fiscalía de Estado. Ya inició el juicio de expropiación”, dijo. Además, adelantó que varios grupos inversores ya mostraron interés en hacerse cargo del lugar, incluso con proyectos para ampliarlo.

Consultado sobre el escenario político nacional, Romero también se refirió al resultado de las recientes elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, donde reconoció haberse llevado una sorpresa. “Tenía otros números. Me sorprendió el resultado. Pensé que ganaba Santoro”, dijo.

Más allá del resultado, valoró más las contiendas provinciales: “Las elecciones de las provincias son más importantes y cercanas a San Juan”, opinó. También dejó un mensaje sobre la importancia del voto: “El ausentismo no es un dato bueno. Hay que cuidar la democracia, hay que alimentarla. No ir a votar no es lo aconsejable. Es un momento importante”.

Por último, Romero se refirió a cómo es el vínculo entre el Gobierno provincial y la Casa Rosada. “La relación con el Gobierno nacional es de anteposición de los intereses de San Juan. El Gobernador siempre lo dice: su único compromiso es con los sanjuaninos”, subrayó.