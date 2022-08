Olga Riutort con Paren: su apoyo a Massa, Schiaretti, su reclamo al peronismo y lo que piensa de Uñac

“Creo que la crisis económica fue tan profunda que se podría haber tomado esta decisión antes, con mayor prolijidad. Que haya una sola cabeza, en estas tres áreas, va a permitir diseñar un plan que nos pueda sacar de esta crisis. Revindico esa decisión, sino era tres compartimientos donde había coincidencia en algunos temas y en otros no, y se nos iban de las manos la situación”, puntualizó.

Para la dirigente sanjuanina el problema más grande del país es la inflación. Y aseguró que, si la actual gestión nacional logra una solución, el oficialismo podrá ir con confianza a los comicios del 2023: “Todo lo que se logró en crecimiento, a pesar de la pandemia y guerra, la gente no lo sentía. Te la pasabas discutiendo de paritarias, en el caso de trabajadores, y en el caso de los grandes formadores de precios, especular para ganar más plata. Ahora estoy esperanzada. Es una situación difícil, de gran riesgo. Pero si salimos de esta crisis, el Frente de Todos tiene chances electorales. Y como están planteadas las PASO, cualquier candidato que tenemos puede tener éxito”.

En este contexto, Riutort manifestó que “el 2023 va a depender del éxito de la gestión, tanto para Alberto como para Scioli, Domínguez, Massa y Cristina. Para todo el que quiera ser candidato”. Pero señaló que en estos momentos el desafío no es electoral, “sino mejorar la situación económica y la gestión en general; estamos abocados a eso”.

En Córdoba la situación es distinta. Las elecciones para gobernador y vicegobernador, como para diputados provinciales, serán adelantadas. “Sabemos que nos tendremos que preparar para este hecho, que sería en mayo o abril. Son las fechas que se están barajando. Seguramente nos vamos a enfrentar a distintas candidaturas, todavía no hemos discutido quién para qué cosa y para qué cargo. Yo iré al lugar que me toque dentro del Frente de Todos”, apuntó.

Sobre Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, manifestó que: “Más allá de la definición política, en las dos últimas elecciones trabajó para Cambiemos y se definió con un apoyo a Macri, distribuyendo los votos de Macri y la lista de diputados que llevaba Unión por Córdoba, aparte. Sigue en esa línea, supongo que intentando ser vicepresidente. Por lo que yo sé, Cambiemos necesita que su vice sea radical. Y creo que esa posibilidad que tuvo cuando no se animó, hoy no la tiene. No sé qué será de su vida, pero sabemos que sigue coqueteando con el macrismo. Será un debate que tendrá que dar el peronismo también”.

Riutor también habló sobre la gestión de Sergio Uñac, gobernador de San Juan, y sus chances a nivel nacional: “El Frente de Todos tiene que dar este debate y el sector de los gobernadores es un sector importante. Creo que la reunión de gobernadores adelantó la decisión de Massa en el gabinete económico, también influyó de manera importante. Hay gobernadores jóvenes que tienen pretensiones nacionales y creo que pueden mostrar gestión. Me parece que al éxito que tuvo José Luis Gioja, Uñac siguió ese camino de crecimiento tiene una buena gestión. Uñac es una figura importante que tiene consideración en el grupo de gobernadores”.

Mirá la entrevista completa: