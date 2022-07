Eduardo Camus contra el intendente de Rawson: "Nos defraudaron"

Paren las Rotativas Gastón Briozzo, dirigente liberal: "A San Juan la veo chata, me da pena"

Camus, quien supo ser su Director de Comunidades, no tuvo piedad con el jefe comunal y lo acusó de "malversación de ilusiones".

"Estuve en el Municipio de Rawson hasta que me di cuenta de que no tenía que estar más ahí y que todas nuestras ilusiones habían sido defraudadas. Me di cuenta el uso que le daban a las cooperativas y a los compañeros que están en los barrios, el apriete, siempre cortar por lo más fino", dijo Camus.

Para el dirigente K hubo propuestas de su dirección "pero ninguna fue tomada" por el intendente Rubén García.

Camus opinó sobre la polémica con los movimientos sociales y la crítica de Cristina para los mismos. "Hay algunas cuestiones de las prácticas políticas de los movimientos sociales que hay que mejorarlas y son bienvenidas las críticas pero de ninguna manera los movimientos sociales están para tercerizar el Estado", remarcó.

Sobre su agrupación, Camus aseguró que maneja unos 200 compañeros y negó que este tipo de "aprietes" para ir a las marchas se dé en su organización.

Para el 2023, Camus sostuvo que "hay que hacer una mesa muy larga y ancha donde se defina la candidatura pero no puede pasar más que Cristina elija, eso no va más. Hay que lograr un acuerdo nacional y patriótico", concluyó.