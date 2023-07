Empresarios sanjuaninos plantearon qué acciones debe continuar Orrego

Minnozi planteó que la provincia está sin déficit fiscal que ese no es un tema menor, y planteo que el próximo gobierno debe continuar de esa forma. “Se debe seguir manteniendo la disciplina fiscal, y una profunda participación entre lo público y lo privado”, dijo el empresario. También propuso cambiar la asignación de recursos en el presupuesto provincial y poner más énfasis en la infraestructura carretera, la conectividad, en la producción y en el riego agrícola “porque se pierden las cosechas por falta de agua., “Hablamos de mucha inversión en turismo y no tenemos acceso carretero ni internet. Hay que poner menos énfasis a actividades que no tienen que ver con la producción genuina”, dijo y apunto al turismo del cual dijo que está inflado artificialmente, y que la cordillera esta desaprovechada. Como remate, Minnozi dijo que el empresariado quiere infraestructura “y que el sector público se dedique a la seguridad, la educación y la salud”.