El crudo testimonio de dos víctimas de las estafas con lotes: "Nuestro miedo es que nos desalojen"

Estiman que los empresarios que están en la mira por el fraude inmobiliario ganaron alrededor de 300 millones pesos con la venta de lotes. El problema fue que prometieron entregar las propiedades en un plazo de 6 a 18 meses, escriturarlas y llevarles los servicios agua y luz, pero en 6 años no cumplieron con nada de eso y ahora acumulan más de 100 denuncias por estafas. Dos de las víctimas, Jorge Jofre y Carlos Giménez, compartieron su historia.

"Nos vendieron un sueño, pero resultó ser una pesadilla", afirmó Jorge Jofré. "Compré un lote en el barrio Vistas del Sur en diciembre del año pasado y ya me habían vencido el plazo de entrega. Empecé a investigar y me di cuenta de que no tenían la titularidad de los lotes", agregó.