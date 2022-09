La interna Larreta-Bullrich ya se desató en San Juan: con qué nombres de cada lado

Sacando cuentas, no quedan más que 11 meses –menos de un año- para las Paso nacionales de las que surgirá un candidato a presidente de Juntos por el Cambio. Lo que explica por qué empezaron a verse visitas, caminatas, acuerdos entre dirigentes e incluso acciones extrañas en San Juan . Algunas que se vieron fácilmente, otras que pasaron bajo los radares.

Al menos eso es lo más seguro que puede advertirse en el tablero político nacional, que es un absoluto tembladeral en el que no puede haber certezas absolutas de ningún modo. Y en el que las cosas cambian de un segundo a otro, a la velocidad de una bala: ni siquiera es cuestión de horas.

Hasta acá, mínimamente puede convenirse en que habrá una Paso en agosto, si es que no prospera algún repentino cambio que plantee su eliminación y lo consiga rápidamente, como ocurrió en San Juan, en Salta y podrían seguir las firmas. Y también puede acordarse de que los contendientes de uno de los espacios con mayores chances, Juntos por el Cambio, no podrán salir de dos o tres: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Facundo Manes. Los dos primeros son del PRO, ahí está el asunto.

Justamente el jefe porteño hizo formal aterrizaje tres semanas atrás en San Juan, en lo que fue su viaje inaugural de esta campaña presidencial. Lo hizo en rol exploratorio, mostrarse un poco y a la vez establecer vínculos con la dirigencia local. Fotos, apoyos de campaña, eso. Compromisos más o menos abrochados, nada formal por ahora porque todos se cuidan al extremo en San Juan en no quedar con la cara pintada para ningún lado. Por lo que pueda pasar, vio: que uno se baje, que otro se incendie, que aparezca alguna carpeta.

Pero a pesar de ese silencio extremo –más eficiente en el on que en el off, es cierto- hay gestos que hablan. Fotos, también. Y actitudes, en especial cuando recrudece la intensidad de las bajadas desde Buenos Aires y ya empiezan a pedir pruebas de amor.

594-larreta-bullrich-a.jpg

Sin que haya salido una palabra de nadie, ni una insinuación siquiera, puede irse teniendo como definido al oficialismo del PRO en favor de Larreta. Por motivos que ya se verán: todo lo que hay en público es lo que dijo Enzo Cornejo, nada menos que diputado y presidente del partido en San Juan, quien sostuvo que “los dos son grandes dirigentes”, pero puesto a elegir le gusta más el porteño. Gesto que fue devuelto generosamente luego, como también se verá.

Quien es el oficialismo del PRO? Cornejo y Cáceres por empezar, que son los que tienen lubricada la línea nacional, más aún ahora que Cáceres recobró sus aspiraciones políticas luego del fallo que lo absolvió en la causa por lesiones a su ex pareja y dirigente Jimena Martinazzo. Ellos dos son, además, las patas macristas más relevantes de la mesa de conducción provincial, que es manejada por Marcelo Orrego y con quien ellos son de manera excluyente los que llevan la relación.

Pero atento que JxC no es sólo el PRO, incluso en San Juan ni siquiera es la agrupación que sostiene la baraja y da las cartas. Como sí lo es Producción y Trabajo, el partido de los dos dirigentes más potentes del espacio: Marcelo Orrego, hasta acá una fija tanto en el armado como en poner la cara en la primera boleta, y Fabián Martín, el intendente de Rivadavia también con fuertes aspiraciones provinciales.

A los dos se los pudo ver en la reciente visita de Larreta escoltando de cerca al jefe porteño y en primera línea de las fotos. Podrán hacer lo mismo cuando venga Bullrich, pero hay simbología irremplazable. Lo dicho, nadie dirá de frente a estas alturas nada, pero parecen claramente en caja. Como los líderes de los otros partidos importantes de JxC en San Juan, los actuaristas Rodolfo Colombo y el concejal Gustavo Usín. De a poco se va formando la escudería junto a Cornejo y el oficialismo del PRO, sin decir nada pero actuando en firme para no perder pisada.

La probeta más simbólica de esta partida formal de las beligerancias de la interna sanjuanina de Larreta-Bullrich es la presentación de una denuncia justamente contra Enzo Cornejo por enriquecimiento ilícito, que cayó del lado de un sector interno del PRO. Fuego amigo, aunque lo de amigo estará por verse.

En la presentación puede advertirse la muñeca de dirigentes que varias semanas antes habían quedado claramente enrolados en el sector de Patricia Bullrich. Empezando por el denunciante propiamente dicho, el abogado Mario Ortiz. Quien integra la formación del empresario Sergio Vallejos, decididamente inscripto a ocupar lugar en el espacio de Bullrich luego de un paso fugaz por el peronismo. Y alguna buena sintonía con el ministro Aníbal Fernández, con quien fue nombrado en una compra de camperas por Río Turbio, cuando la conducía el hoy jefe de Seguridad.

Vallejos viajó a Buenos Aires a buscar la bendición de Bullrich y parece que la consiguió. A su regreso dijo que integrará el plantel de halcones de la ex ministra de Macri y salió a levantar su perfil como postulante a la gobernación sanjuanina. “Es una mujer bravísima que se sienta con una espada al lado”, la graficó.

Cuando Ortiz presentó su denuncia contra Cornejo, a quien ya venía cuestionando por presuntos manejos en el partido, todo el aparato nacional del PRO y sus principales figuras salieron a respaldar al presidente en la provincia: Larreta, Macri, Vidal y hasta Bullrich. Pero los que habían presentado la denuncia eran justamente partidarios de la dama de hierro.

Que en San Juan no se reducen sólo a Vallejos y Ortiz sino hay una generosa cantidad de dirigentes enrolada. Empezando por Eugenia Raverta, ex concejal capitalina –enfrentada con la conducción local- que hoy por hoy encabeza a los sanjuaninos bullrichistas. Se juntó con el ella en Mendoza y fue su huésped en la primera visita que hizo Patricia a San Juan. También Gimena Martinazzo muestra sus simpatías: enfrentada a Cáceres –hasta judicialmente- y Cornejo, sabe que su límite es ese reclamo judicial, en el que no recibió apoyo de la presidenta nacional del PRO.

Se cita a una dirigente llamada Claudia Rosas operando en Buenos Aires, y la nota de Fernando Ortiz en Tiempo de San Juan ( https://www.tiempodesanjuan.com/politica/quienes-son-los-halcones-bullrich-san-juan-y-cual-es-el-futuro-eduardo-caceres-n333053) agrega a un empresario: Carlos Ruiz Morales, relacionado con empresas de seguridad, quien sostienen tiene relación directa con la candidata una vez a la semana.

Así nace el cruce nacional en San Juan, a un ritmo más que incipiente. Con un predominio de Larreta bastante notorio, tanto en su capacitad de reclutamiento de los líderes más importantes del espacio, como por la línea de largada de su intención de voto. De acuerdo a las mediciones informales de Antonio De Tommasso (IOPPS) que comentó en Paren las Rotativas, el jefe porteño arranca con una intención de voto general del 20%. Mientras que Bullrich apenas supera los 10. En la última encuesta de Tiempo de San Juan, los lectores de este diario dieron una diferencia más estrecha.

Distinto parece en Mendoza, bastión radical y de Cambiemos, donde Bullrich parece contar con el respaldo del gobernador Suárez y su hombre fuerte, Alfredo Cornejo, pinta hasta como su candidato a vice. Se verá más temprano que tarde: recién estamos en la largada, pero picaron a fondo.